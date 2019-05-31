Любовь Успенская подверглась критике из-за экстремального мини

На снимке знаменитость, облаченная в темный блестящий наряд и высокие замшевые сапоги на каблуках-шпильках, запечатлена в кресле. Артистка позирует, закинув ногу на ногу, практически полностью обнажив бедро. В подписи к фотографии Успенская поблагодарила публику за поддержку на концерте, получившемся по-настоящему «жарким».Соблазнительный образ певицы понравился не всем подписчикам. Преданные фанаты восхитились Успенской, поражаясь, как ей удается сохранять молодость и красоту в 65 лет. Некоторые фолловеры возмутились, посчитав мини-наряд звезды и ее «оголенное бедро» неприличным для такого возраста. Часть поклонников раскритиковала артистку за «перебор с ретушью», якобы героиня кадра имеет мало общего с королевой шансона в реальности.