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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что шантажировала мужа разводом

Когда-то на реалити-шоу «Дом-2» основалась одна из самых крепких пар - Дарьи и Сергея Пынзарь.

Молодые люди уже 9 лет сохраняют супружеские отношения. Даша и Серёжа воспитывают двоих мальчиков, которые родились, когда девушка еще была на телепроекте.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что шантажировала мужа разводом

Она уже призналась, что может с Сергеем ссориться почти каждый день. Правда, ссоры эти происходят по пустякам, и обиды скоро забываются. Дарья уверена, что всегда нужно искать пути примирения.

«В начале отношений иногда шантажировала Сережу словами: «Ну все, сейчас разойдемся!» Плохой способ, его обычно используют незрелые люди», — дала интервью изданию «СтарХит» звезда телестройки.

Она абсолютно согласна с народным выражением: «муж голова, а жена шея». Поэтому всегда поддерживала супруга в тяжелые времена. Даша ободряла мужа и ждала, когда он добьется результатов. Девушка уверена, что частая ошибка в отношениях у тех жён, которые не верят в своего избранника, а постоянно «пилят» его.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что шантажировала мужа разводом

Ранее сообщалось, что Пынзарь рассказала о предложении от организаторов вернуться на телепроект. Но ребята от участия в «Дом-2. Спаси свою любовь» категорически отказались. Надо отметить, что при этом у Сергея и Дарьи остались от телепроекта только тёплые воспоминания.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:00

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