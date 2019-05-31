Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что шантажировала мужа разводом

«В начале отношений иногда шантажировала Сережу словами: «Ну все, сейчас разойдемся!» Плохой способ, его обычно используют незрелые люди», — дала интервью изданию «СтарХит» звезда телестройки.





Молодые люди уже 9 лет сохраняют супружеские отношения. Даша и Серёжа воспитывают двоих мальчиков, которые родились, когда девушка еще была на телепроекте.Она уже призналась, что может с Сергеем ссориться почти каждый день. Правда, ссоры эти происходят по пустякам, и обиды скоро забываются. Дарья уверена, что всегда нужно искать пути примирения.Она абсолютно согласна с народным выражением: «муж голова, а жена шея». Поэтому всегда поддерживала супруга в тяжелые времена. Даша ободряла мужа и ждала, когда он добьется результатов. Девушка уверена, что частая ошибка в отношениях у тех жён, которые не верят в своего избранника, а постоянно «пилят» его.Ранее сообщалось, что Пынзарь рассказала о предложении от организаторов вернуться на телепроект. Но ребята от участия в «Дом-2. Спаси свою любовь» категорически отказались. Надо отметить, что при этом у Сергея и Дарьи остались от телепроекта только тёплые воспоминания.