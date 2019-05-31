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Джордж и Амаль Клуни пообещали поклонникам устроить двойное свидание

Джордж Клуни обратился к поклонникам с уникальным предложением поучаствовать в розыгрыше возможности побывать на вилле его семьи. Актер и его супруга Амаль устроят для счастливчиков двойное свидание.
Джордж и Амаль Клуни пообещали поклонникам устроить двойное свидание

Видеообращение, обнародованное на Omaze-канале для сбора средств на благотворительность, знаменитость начал словами: «Привет, я Джордж, муж Амаль Клуни». 58-летний актер объявил, что они с женой будут рады принять гостей у себя в доме на озере Комо в Италии. Увидеться с известным адвокатом, защищающим права человека и популяризирующим концепции справедливости, и ее супругом смогут люди, оказавшие помощь благотворительному фонду.

Клуни предложил представить, как счастливчики, попавшие к ним на виллу, с бокалом вина в руке станут обсуждать важные вопросы с его женой, а он в это время займется сервировкой стола. «Как вам такая перспектива?» - пошутил знаменитость. Для участия в акции, подытожил актер, достаточно пожертвовать средства в фонд звездного семейства Clooney Foundation For Justice, поддерживающего ужесточение ответственности за нарушение прав человека.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:36

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