Джордж и Амаль Клуни пообещали поклонникам устроить двойное свидание





Видеообращение, обнародованное на Omaze-канале для сбора средств на благотворительность, знаменитость начал словами: «Привет, я Джордж, муж Амаль Клуни». 58-летний актер объявил, что они с женой будут рады принять гостей у себя в доме на озере Комо в Италии. Увидеться с известным адвокатом, защищающим права человека и популяризирующим концепции справедливости, и ее супругом смогут люди, оказавшие помощь благотворительному фонду.Клуни предложил представить, как счастливчики, попавшие к ним на виллу, с бокалом вина в руке станут обсуждать важные вопросы с его женой, а он в это время займется сервировкой стола. «Как вам такая перспектива?» - пошутил знаменитость. Для участия в акции, подытожил актер, достаточно пожертвовать средства в фонд звездного семейства Clooney Foundation For Justice, поддерживающего ужесточение ответственности за нарушение прав человека.