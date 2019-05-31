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Ученые нашли новый способ лечения рака поджелудочной железы

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) нашли новый способ лечения рака поджелудочной железы. Он предусматривает совместное использование лучевой и интенсивной химиотерапии, что позволяет в 61% случаев полностью удалять образование, тем самым улучшая показатели выживаемости пациентов.
Ученые нашли новый способ лечения рака поджелудочной железы

Ученые применили антигипертензивное лекарство лозартан, которое улучшает доставку лекарств к опухолям в поджелудочной и молочной железах, а также яичниках. Препарат способствует снижению давления в микроокружении образования и уменьшает поступление в участок кислорода, что позволяет лучевой терапии уничтожать конкретную область.

Тестирование лечения проходило с участием 49 пациентов с раком поджелудочной железы. Они на ряду с химиотерапией и лучевым воздействием принимали лозартан, а спустя несколько месяцев прошли обследование при помощи МРТ. Оказалось, что у 34 человек появилась возможность удалить образование, а у трех десятков из них процедура помогла устранить все признаки рака вокруг образования. Три пациента получили полный патологический ответ, то есть раковых клеток в их организме обнаружено не было.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:13

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