Ученые нашли новый способ лечения рака поджелудочной железы





Ученые применили антигипертензивное лекарство лозартан, которое улучшает доставку лекарств к опухолям в поджелудочной и молочной железах, а также яичниках. Препарат способствует снижению давления в микроокружении образования и уменьшает поступление в участок кислорода, что позволяет лучевой терапии уничтожать конкретную область.Тестирование лечения проходило с участием 49 пациентов с раком поджелудочной железы. Они на ряду с химиотерапией и лучевым воздействием принимали лозартан, а спустя несколько месяцев прошли обследование при помощи МРТ. Оказалось, что у 34 человек появилась возможность удалить образование, а у трех десятков из них процедура помогла устранить все признаки рака вокруг образования. Три пациента получили полный патологический ответ, то есть раковых клеток в их организме обнаружено не было.