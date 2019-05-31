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Представлены характеристики камеры нового смартфона Sony Xperia 1

Компания Sony, как утверждают источники, готовится в следующему году выпустить гибкий смартфон Xperia F, оборудованный экраном с соотношением сторон 21:9. Пока японский бренд работает над новинкой, на рынке дебютировал аппарат Xperia 1, оснащенный камерой с уникальными возможностями.
Представлены характеристики камеры нового смартфона Sony Xperia 1

Характеристики модуля разработчики продемонстрировали с помощью рекламных роликов. Функция Cinema Pro, позволяющая устройству создавать видео, не хуже снятых профессиональными кинокамерами, с естественными тонами. Цветовые предустановки работают в сочетании с кинематографической 24-кратной частотой кадров и разными скоростями затвора, что позволяет сохранять блики и тени. Любителям съемок представится возможность выбирать, какую из камер использовать в конкретном случае.

Технология Optical Steady Shot с гибридной системой OIS/EIS помогает создавать видео без дрожания. Аналогичную функцию предлагают многие производители, но в Sony утверждают, их выбор более близок к полнокадровой камере.

Смартфон Xperia 1, получивший съемочный модуль с уникальными возможностями, базируется на Snapdragon 855 при 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. В гаджете имеется АКБ на 3330 мАч, а работой управляет ОС Android 9 Pie.

Что касается готовящегося гибкого смартфона, он может получить OLED-панель со сторонами в соотношении 21:9 и разрешением 4K UHD-формата. В новинке появится поддержка 5G-сетей. Эксперты предполагают, что Sony представит в следующем году гаджет в виде раскладушки.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:11

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