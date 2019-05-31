Представлены характеристики камеры нового смартфона Sony Xperia 1





Характеристики модуля разработчики продемонстрировали с помощью рекламных роликов. Функция Cinema Pro, позволяющая устройству создавать видео, не хуже снятых профессиональными кинокамерами, с естественными тонами. Цветовые предустановки работают в сочетании с кинематографической 24-кратной частотой кадров и разными скоростями затвора, что позволяет сохранять блики и тени. Любителям съемок представится возможность выбирать, какую из камер использовать в конкретном случае.Технология Optical Steady Shot с гибридной системой OIS/EIS помогает создавать видео без дрожания. Аналогичную функцию предлагают многие производители, но в Sony утверждают, их выбор более близок к полнокадровой камере.Смартфон Xperia 1, получивший съемочный модуль с уникальными возможностями, базируется на Snapdragon 855 при 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. В гаджете имеется АКБ на 3330 мАч, а работой управляет ОС Android 9 Pie.Что касается готовящегося гибкого смартфона, он может получить OLED-панель со сторонами в соотношении 21:9 и разрешением 4K UHD-формата. В новинке появится поддержка 5G-сетей. Эксперты предполагают, что Sony представит в следующем году гаджет в виде раскладушки.