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В Ростове-на-Дону осудили женщину, допустившую смерть своего обваренного кипятком ребенка

В Ростове-на-Дону осудили 20-летнюю женщину, которая допустила смерть ребенка, обварившегося кипятком и получившего 45% ожогов кожи. Рассмотрением дела занимался Шолоховский районный суд, сообщает СУ СК РФ по региону.
В Ростове-на-Дону осудили женщину, допустившую смерть своего обваренного кипятком ребенка

Согласно материалам следствия, в ноябре минувшего года маленький ребенок, находясь дома с матерью, опрокинул на себя чашку с кипятком, получив серьезные ожоги. Женщина решила лечить ребенка сама, поэтому в течение пяти дней обрабатывала раны в домашних условиях. В результате ребенок скончался, а в отношении жительницы Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Шолоховский райсуд вынес приговор подозреваемой, признав ее виновной. Теперь женщина ограничена в свободе на срок в один год и 6 месяцев, а также не имеет права покидать место жительства после восьми вечера.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:46

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