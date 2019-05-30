В Ростове-на-Дону осудили женщину, допустившую смерть своего обваренного кипятком ребенка





Согласно материалам следствия, в ноябре минувшего года маленький ребенок, находясь дома с матерью, опрокинул на себя чашку с кипятком, получив серьезные ожоги. Женщина решила лечить ребенка сама, поэтому в течение пяти дней обрабатывала раны в домашних условиях. В результате ребенок скончался, а в отношении жительницы Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Шолоховский райсуд вынес приговор подозреваемой, признав ее виновной. Теперь женщина ограничена в свободе на срок в один год и 6 месяцев, а также не имеет права покидать место жительства после восьми вечера.