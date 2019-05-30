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Михаил Жванецкий перенес концерты в Германии из-за перелома руки

Михаил Жванецкий вынужденно перенес концерты в Германии из-за проблем со здоровьем. 85-летний сатирик в очередной раз сломал руку, но в конце июня планирует вернуться на сцену.
Михаил Жванецкий перенес концерты в Германии из-за перелома руки

Жванецкий, несмотря на почтенный возраст, продолжает гастролировать по городам России и за рубежом. Иногда, признался артист, самочувствие подводит его, однако сцена и зрители придают энергии и сил. Знаменитость готовился к выступлениям в Германии, запланированным на ближайшее время, но вынужден был перенести гастроли из-за серьезной травмы руки.

Несколько месяцев назад у Жванецкого случился перелом со смещением кости, из-за чего пришлось отменить концерт в Калининградской области. По словам директора звезды, артист испытывал сильную боль, не позволявшую ему двигаться. Сатирик, плохо себя чувствовавший, не смог явиться на вручение ордена «За заслуги перед отечеством» III степени.

Знаменитость благодарен преданным поклонникам за поддержку. Сатирик рад делиться своим юмором и дарить зрителям прекрасное настроение. Главной наградой для себя Жванецкий называет хорошую публику, благодаря которой он всегда бодр и свеж.

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🎭Михаил Жванецкий уже очень скоро в Германии🇩🇪! ================================================ ➡ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:👇🏻 https://artist-production.de ☎ 06131-62 72 444 📱+491773449146 (WhatsApp) ================================================ Концертное агентство «Artist Production» приглашает поклонников сатиры и юмора послушать монологи Жванецкого в исполнении автора. Концерты популярного писателя-сатирика пройдут в июне 2019 года. Забронировать билеты можно уже сейчас на нашем сайте. ==================================== #ArtistProduction #концертывЕвропе #МихаилЖванецкий #купитьбилеты #юмор

Публикация от 🌟 ARTIST PRODUCTION (@artist.production)



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:33

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