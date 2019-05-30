Михаил Жванецкий перенес концерты в Германии из-за перелома руки

Жванецкий, несмотря на почтенный возраст, продолжает гастролировать по городам России и за рубежом. Иногда, признался артист, самочувствие подводит его, однако сцена и зрители придают энергии и сил. Знаменитость готовился к выступлениям в Германии, запланированным на ближайшее время, но вынужден был перенести гастроли из-за серьезной травмы руки.Несколько месяцев назад у Жванецкого случился перелом со смещением кости, из-за чего пришлось отменить концерт в Калининградской области. По словам директора звезды, артист испытывал сильную боль, не позволявшую ему двигаться. Сатирик, плохо себя чувствовавший, не смог явиться на вручение ордена «За заслуги перед отечеством» III степени.Знаменитость благодарен преданным поклонникам за поддержку. Сатирик рад делиться своим юмором и дарить зрителям прекрасное настроение. Главной наградой для себя Жванецкий называет хорошую публику, благодаря которой он всегда бодр и свеж.