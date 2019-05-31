Звезда «Серафимы прекрасной» Екатерина Порубель сожалеет, что мать не увидела успех дочери в кино





По словам Порубель, выступать на сцене театра она стала с 12 лет, однако в большинстве случаев ей доставались роли сказочных зверей. После она поступила в столичный ВУЗ, который закончила с отличием, тем не менее крупных ролей ей длительное время не предлагали.Все изменилось после предложения сниматься в фильме «Серафима прекрасная», который принес ей славу, популярность и новые проекты.За работу в данной картине актриса была удостоена премии ТЭФИ, а также после съемок обрела счастье с любимым мужчиной и родила троих детей. Екатерина Порубель сожалеет об одном, что ее мать, ушедшая из жизни в 47-летнем возрасте, не разделила с дочерью ее радость и не встретилась с внуками.