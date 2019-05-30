«Засветившийся» в Geekbench Huawei Nova 5i получит Kirin 710 и тройную камеру
В бенчмарке Geekbench «засветился» новый смартфон Huawei, обозначенный как GLK-LX3. Эксперты считают, под этим серийным номером может скрываться устройство Nova 5i, построенное на базе SoC Kirin 710.
В базе данных не упоминается марка процессора, но характеристики выдают новую фирменную однокристальную систему с тактовой частотой 1,71 ГГц. Nova 5i от Huawei получит 4 КБ ОЗУ и, предположительно, 64 или 128 ГБ ПЗУ. Управление гаджетом возложат на ОС Android 9.0 Pie.
Смартфону приписывают 5,84-дюймовый ЖК-экран, камеру с тремя датчиками на 24/16/2 Мп, «фронталку» на 16 Мп, стандартный разъем для наушников. Дебютировать Huawei Nova 5i может вместе со старшей моделью Nova 5 в июне.
В базе данных не упоминается марка процессора, но характеристики выдают новую фирменную однокристальную систему с тактовой частотой 1,71 ГГц. Nova 5i от Huawei получит 4 КБ ОЗУ и, предположительно, 64 или 128 ГБ ПЗУ. Управление гаджетом возложат на ОС Android 9.0 Pie.
Смартфону приписывают 5,84-дюймовый ЖК-экран, камеру с тремя датчиками на 24/16/2 Мп, «фронталку» на 16 Мп, стандартный разъем для наушников. Дебютировать Huawei Nova 5i может вместе со старшей моделью Nova 5 в июне.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:22