АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

«Засветившийся» в Geekbench Huawei Nova 5i получит Kirin 710 и тройную камеру

В бенчмарке Geekbench «засветился» новый смартфон Huawei, обозначенный как GLK-LX3. Эксперты считают, под этим серийным номером может скрываться устройство Nova 5i, построенное на базе SoC Kirin 710.
«Засветившийся» в Geekbench Huawei Nova 5i получит Kirin 710 и тройную камеру

В базе данных не упоминается марка процессора, но характеристики выдают новую фирменную однокристальную систему с тактовой частотой 1,71 ГГц. Nova 5i от Huawei получит 4 КБ ОЗУ и, предположительно, 64 или 128 ГБ ПЗУ. Управление гаджетом возложат на ОС Android 9.0 Pie.

Смартфону приписывают 5,84-дюймовый ЖК-экран, камеру с тремя датчиками на 24/16/2 Мп, «фронталку» на 16 Мп, стандартный разъем для наушников. Дебютировать Huawei Nova 5i может вместе со старшей моделью Nova 5 в июне.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Михаил Жванецкий перенес концерты в
«Засветившийся» в Geekbench Huawei Nova
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова
В Китае найдено кладбище времен
Любовь Толкалина примерила наряд из
Медики рассказали, кому нельзя есть
Светлана Бондарчук снялась в клипе
Клиническое исследование подтвердило
В Башкирии при пожаре в жилом доме
Обновленный кроссовер Infiniti QX60 на
Новый препарат защитил четырех обезьян
Дебют новых смартфонов Nokia ожидается
Ирина Ортман после ухода из «Тутси»
Компания Suzuki презентовала в РФ
Ученые отправят на Луну лазерную
«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо
Счастливая Айза Анохина мечтает о
Ученые рассказали о возможной причине
Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл
Jaguar объявил цены на обновленный
В Башкирии в ДТП погиб 66-летний
Компания Bose представила наушники
Станислав Садальский напомнил о
Ученые: Употребление черники снижает
Ксения Бородина купила 18 билетов на
Кубань планирует наращивать экспорт
Эксперты рассказали, что нужно знать
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Просмотреть все новости