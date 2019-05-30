Ученые раскрыли секрет образования алмазов
Ученые Университета Маккуори (Австралия) провели исследование, в результате которого раскрыли секрет образования алмазов. Оказалось, что драгоценные камни формируются из древних морских отложений, которые захоронены глубоко под земной корой.
Камни представляют собой кристаллы углерода, образующиеся в древних слоях мантии. На поверхность они выступают в результате извержений вулканов, которые выплескивают особый вид магмы, именующийся кимберлитом. Некоторые алмазы, состоящие из чистого углерода, имеют привлекательный вид для ювелиров, а другие, мутные, и позволили ученым раскрыть секрет их формирования. В них обнаружены следы натрия, калия и прочих минералов.
В рамках исследования ученые подвергли компоненты высокотемпературной обработке при высоком давлении, что позволило создать условия, происходящие в разных местах мантии. Таким образом удалось создать минералы, являющимися обязательными при образовании киберлитовых магм, транспортирующих алмазы к поверхности Планеты.
Камни представляют собой кристаллы углерода, образующиеся в древних слоях мантии. На поверхность они выступают в результате извержений вулканов, которые выплескивают особый вид магмы, именующийся кимберлитом. Некоторые алмазы, состоящие из чистого углерода, имеют привлекательный вид для ювелиров, а другие, мутные, и позволили ученым раскрыть секрет их формирования. В них обнаружены следы натрия, калия и прочих минералов.
В рамках исследования ученые подвергли компоненты высокотемпературной обработке при высоком давлении, что позволило создать условия, происходящие в разных местах мантии. Таким образом удалось создать минералы, являющимися обязательными при образовании киберлитовых магм, транспортирующих алмазы к поверхности Планеты.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 21:03