Ученые раскрыли секрет образования алмазов





Камни представляют собой кристаллы углерода, образующиеся в древних слоях мантии. На поверхность они выступают в результате извержений вулканов, которые выплескивают особый вид магмы, именующийся кимберлитом. Некоторые алмазы, состоящие из чистого углерода, имеют привлекательный вид для ювелиров, а другие, мутные, и позволили ученым раскрыть секрет их формирования. В них обнаружены следы натрия, калия и прочих минералов.В рамках исследования ученые подвергли компоненты высокотемпературной обработке при высоком давлении, что позволило создать условия, происходящие в разных местах мантии. Таким образом удалось создать минералы, являющимися обязательными при образовании киберлитовых магм, транспортирующих алмазы к поверхности Планеты.