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Ученые раскрыли секрет образования алмазов

Ученые Университета Маккуори (Австралия) провели исследование, в результате которого раскрыли секрет образования алмазов. Оказалось, что драгоценные камни формируются из древних морских отложений, которые захоронены глубоко под земной корой.
Ученые раскрыли секрет образования алмазов

Камни представляют собой кристаллы углерода, образующиеся в древних слоях мантии. На поверхность они выступают в результате извержений вулканов, которые выплескивают особый вид магмы, именующийся кимберлитом. Некоторые алмазы, состоящие из чистого углерода, имеют привлекательный вид для ювелиров, а другие, мутные, и позволили ученым раскрыть секрет их формирования. В них обнаружены следы натрия, калия и прочих минералов.

В рамках исследования ученые подвергли компоненты высокотемпературной обработке при высоком давлении, что позволило создать условия, происходящие в разных местах мантии. Таким образом удалось создать минералы, являющимися обязательными при образовании киберлитовых магм, транспортирующих алмазы к поверхности Планеты.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 21:03

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