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Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова пережила потерю ребенка

На проект «Дом-2» вернулись бывшие влюбленные – Вика Комиссарова и Антон Шоки. Но спустя один день Антон уже передумал возобновлять отношения.
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова пережила потерю ребенка

Причиной стало недоверие молодого человека словам Вики. Она заявила, что у нее не было любовной связи все 8 месяцев, пока Шоки находился в США.

Всю правду обнародовал детектор лжи, который проходила пара на выпуске конкурса «Свадьба на миллион». Оказалось, что у Вики не только была связь с парнем – она была беременна от него, но потеряла ребенка.

Бывшим бойфрендом оказался Рустам Загидуллин. Видимо парень изначально не собирался строить серьезные отношения с девушкой, так как сначала представился не своим именем, а затем солгал про гибель семьи.

Когда стало известно о Рустаме, Вика рассказала, что он поднимал на нее руку. Девушка терпела, надеясь выйти за него замуж. Однажды она увидела положительный результат в тесте на беременность и стала бы рожать, если бы не выкидыш. В то время ребята серьезно поругались, что и спровоцировало потерю ребенка.
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова пережила потерю ребенка

Девушка смогла пережить сложную ситуацию. Рустама она не обвиняет в случившемся – не привыкла перекладывать вину на других.
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова пережила потерю ребенка

Воспитываясь только с мамой, Вика привыкла быть сильной и независимой. У нее есть все для счастливой жизни – квартира, машина, достаток, поэтому она живет дальше с верой в счастливое будущее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:11

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