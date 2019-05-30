Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова пережила потерю ребенка





Причиной стало недоверие молодого человека словам Вики. Она заявила, что у нее не было любовной связи все 8 месяцев, пока Шоки находился в США.Всю правду обнародовал детектор лжи, который проходила пара на выпуске конкурса «Свадьба на миллион». Оказалось, что у Вики не только была связь с парнем – она была беременна от него, но потеряла ребенка.Бывшим бойфрендом оказался Рустам Загидуллин. Видимо парень изначально не собирался строить серьезные отношения с девушкой, так как сначала представился не своим именем, а затем солгал про гибель семьи.Когда стало известно о Рустаме, Вика рассказала, что он поднимал на нее руку. Девушка терпела, надеясь выйти за него замуж. Однажды она увидела положительный результат в тесте на беременность и стала бы рожать, если бы не выкидыш. В то время ребята серьезно поругались, что и спровоцировало потерю ребенка.Девушка смогла пережить сложную ситуацию. Рустама она не обвиняет в случившемся – не привыкла перекладывать вину на других.Воспитываясь только с мамой, Вика привыкла быть сильной и независимой. У нее есть все для счастливой жизни – квартира, машина, достаток, поэтому она живет дальше с верой в счастливое будущее.