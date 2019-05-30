В Китае найдено кладбище времен бронзового века





Раскопки в городе Чжаотун, расположенном на юге Китая, стартовали в марте. Некрополь площадью около 6000 кв. м, как уточнили представители Института культурных реликвий и археологии провинции Юньнань, нашли в бассейне реки Цзиньша под гидроэлектростанцией. Археологи изучили около 550 захоронений, обнаружив свыше 300 ценных артефактов, включая керамику, монеты. Климат в этой местности сухой и жаркий, скорость коррозии невысокая, поэтому изделия и скелеты в могилах неплохо сохранились.Старинное кладбище времен бронзового века могло принадлежать определенной этнической группе или племени. Раскопки продлятся еще несколько дней.