Дмитрий Певцов не боится ухода от него Ольги Дроздовой





Дмитрий Певцов рассказал, что во время знакомства с Ольгой Дроздовой, он считал ее богиней, поэтому не знал как ее завоевать. Тем не менее, коллеги закрутили роман, а спустя некоторое время официально оформили отношения. Сейчас, после 20 лет брака, актер понял, что любимого человека нужно ценить и беречь, а ему удалось найти настоящую любовь. Отвечая на вопрос ведущей о страхе из-за ухода супруги, Певцов ответил, что в таких случаях мужчина должен всегда искать вину в себе. Настоящая любовь требует постоянной работы над собой, поэтому артист уверен в себе и супруге.В какой-то момент Певцов осознал, что Господь подарил ему вторую половинку, с которой ему суждено было испытать счастье. Также актер уверен, что любимого человека следует удерживать своим поведением, поступками, заботой и проявлением любви. Несмотря на это, Певцов не идеализирует Дроздову, заявляя, что у нее множество недостатков, добавляя, что у него их еще больше.