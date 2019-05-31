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Дмитрий Певцов не боится ухода от него Ольги Дроздовой

Известный актер Дмитрий Певцов стал героем программы "Он и она" и рассказал ведущей Кире Прошутинской о семейной жизни с Ольгой
Дроздовой. Артист не боится ухода от него супруги, так как уверен, что любовь требует постоянной работы над собой, что он и делает, живя с актрисой.
Дмитрий Певцов не боится ухода от него Ольги Дроздовой

Дмитрий Певцов рассказал, что во время знакомства с Ольгой Дроздовой, он считал ее богиней, поэтому не знал как ее завоевать. Тем не менее, коллеги закрутили роман, а спустя некоторое время официально оформили отношения. Сейчас, после 20 лет брака, актер понял, что любимого человека нужно ценить и беречь, а ему удалось найти настоящую любовь. Отвечая на вопрос ведущей о страхе из-за ухода супруги, Певцов ответил, что в таких случаях мужчина должен всегда искать вину в себе. Настоящая любовь требует постоянной работы над собой, поэтому артист уверен в себе и супруге.

В какой-то момент Певцов осознал, что Господь подарил ему вторую половинку, с которой ему суждено было испытать счастье. Также актер уверен, что любимого человека следует удерживать своим поведением, поступками, заботой и проявлением любви. Несмотря на это, Певцов не идеализирует Дроздову, заявляя, что у нее множество недостатков, добавляя, что у него их еще больше.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 02:08

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