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Любовь Толкалина примерила наряд из новой коллекции дочери Марии

Любовь Толкалина продемонстрировала в Instagram-аккаунте наряд из «крылатой коллекции», разработанной ее дочерью Марией Михалковой-Кончаловской. Актриса посоветовала подписчикам присмотреться к творениям своей 18-летней наследницы, созданным с учетом вкусов знаменитой матери.
Любовь Толкалина примерила наряд из новой коллекции дочери Марии

Звезда пошутила на счет детей, мол, «только отвлечешься от них, как они уже самовыражаются». Толкалина рада, что дочь занимается любимым делом, и готова поддерживать ее во всех начинаниях. Вместе с автором «крылатой коллекции» знаменитость продемонстрировала вторую уникальную вещь. Юный дизайнер создала наряд в черном цвете с золотым орнаментом и своей уникальной графикой, которой с детства восхищается ее мать. Актриса похвасталась, что дочь в своих работах учитывает ее вкусы.

Талант начинающего дизайнера оценили не только поклонники Толкалиной. Позитивный отклик оставила под фото Марина Александрова, а Виктория Толстоганова заказала наряд для старшей дочери Варвары. Подписчиков, наряду с коллекцией, восхитила внешность 41-летней знаменитости. Многие отметили, актриса и ее наследника выглядят ровесницами.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:49

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