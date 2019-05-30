Любовь Толкалина примерила наряд из новой коллекции дочери Марии

Звезда пошутила на счет детей, мол, «только отвлечешься от них, как они уже самовыражаются». Толкалина рада, что дочь занимается любимым делом, и готова поддерживать ее во всех начинаниях. Вместе с автором «крылатой коллекции» знаменитость продемонстрировала вторую уникальную вещь. Юный дизайнер создала наряд в черном цвете с золотым орнаментом и своей уникальной графикой, которой с детства восхищается ее мать. Актриса похвасталась, что дочь в своих работах учитывает ее вкусы.Талант начинающего дизайнера оценили не только поклонники Толкалиной. Позитивный отклик оставила под фото Марина Александрова, а Виктория Толстоганова заказала наряд для старшей дочери Варвары. Подписчиков, наряду с коллекцией, восхитила внешность 41-летней знаменитости. Многие отметили, актриса и ее наследника выглядят ровесницами.