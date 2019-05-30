Любовь Толкалина примерила наряд из новой коллекции дочери Марии
Любовь Толкалина продемонстрировала в Instagram-аккаунте наряд из «крылатой коллекции», разработанной ее дочерью Марией Михалковой-Кончаловской. Актриса посоветовала подписчикам присмотреться к творениям своей 18-летней наследницы, созданным с учетом вкусов знаменитой матери.
Звезда пошутила на счет детей, мол, «только отвлечешься от них, как они уже самовыражаются». Толкалина рада, что дочь занимается любимым делом, и готова поддерживать ее во всех начинаниях. Вместе с автором «крылатой коллекции» знаменитость продемонстрировала вторую уникальную вещь. Юный дизайнер создала наряд в черном цвете с золотым орнаментом и своей уникальной графикой, которой с детства восхищается ее мать. Актриса похвасталась, что дочь в своих работах учитывает ее вкусы.
Талант начинающего дизайнера оценили не только поклонники Толкалиной. Позитивный отклик оставила под фото Марина Александрова, а Виктория Толстоганова заказала наряд для старшей дочери Варвары. Подписчиков, наряду с коллекцией, восхитила внешность 41-летней знаменитости. Многие отметили, актриса и ее наследника выглядят ровесницами.
Звезда пошутила на счет детей, мол, «только отвлечешься от них, как они уже самовыражаются». Толкалина рада, что дочь занимается любимым делом, и готова поддерживать ее во всех начинаниях. Вместе с автором «крылатой коллекции» знаменитость продемонстрировала вторую уникальную вещь. Юный дизайнер создала наряд в черном цвете с золотым орнаментом и своей уникальной графикой, которой с детства восхищается ее мать. Актриса похвасталась, что дочь в своих работах учитывает ее вкусы.
Талант начинающего дизайнера оценили не только поклонники Толкалиной. Позитивный отклик оставила под фото Марина Александрова, а Виктория Толстоганова заказала наряд для старшей дочери Варвары. Подписчиков, наряду с коллекцией, восхитила внешность 41-летней знаменитости. Многие отметили, актриса и ее наследника выглядят ровесницами.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:49