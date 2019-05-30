В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека





Сообщается, что пожар зафиксирован в населенном пункте Макарово в Ишимбайском районе. Огнем был охвачен одноэтажный дом, построенный из бревен. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили трупы троих жителей внутри сгоревшего жилья.Тушением занимались три единицы техники и семь человек личного состава. Причины пожара пока не установлены, для этого назначено проведение проверки.