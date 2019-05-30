В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека
В Башкирии произошел пожар в жилом одноэтажном доме. По данным пресс-службы Главуправления МЧС по республике, три человека погибли.
Сообщается, что пожар зафиксирован в населенном пункте Макарово в Ишимбайском районе. Огнем был охвачен одноэтажный дом, построенный из бревен. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили трупы троих жителей внутри сгоревшего жилья.
Тушением занимались три единицы техники и семь человек личного состава. Причины пожара пока не установлены, для этого назначено проведение проверки.
Сообщается, что пожар зафиксирован в населенном пункте Макарово в Ишимбайском районе. Огнем был охвачен одноэтажный дом, построенный из бревен. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили трупы троих жителей внутри сгоревшего жилья.
Тушением занимались три единицы техники и семь человек личного состава. Причины пожара пока не установлены, для этого назначено проведение проверки.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:05