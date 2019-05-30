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Клиническое исследование подтвердило вред «энергетиков»

Производители «энергетиков», продвигая продукцию на рынок, позиционируют ее как безвредный для здоровья напиток. Однако клинические испытания доказывают обратное.
Клиническое исследование подтвердило вред «энергетиков»

Энергетические напитки, пользующиеся особым спросом среди детей и подростков, обещают снять усталость, повысить концентрацию и улучшить физическое состояние. В стандартный набор компонентов, включенных состав продукта, входят экстракт женьшеня и гуараны, кофеин и таурин. Эти добавки бодрят при регулярном употреблении напитка.

Согласно данным исследования, в 2016 году «энергетики» предпочитали 1,5% подростков, около 5% людей в возрасте 20-39 лет и 1,2% респондентов от 40 до 59 лет. С каждым годом возрастает число любителей напитка, обращающихся за медицинской помощью. Вред продукта подтвердили клиническое исследование, проведенное специалистами Тихоокеанского университета в Стоктоне. Как выяснилось, регулярное употребление «энергетиков» вызывает привыкание и негативно отражается на здоровье сердца и сосудов, провоцирует повышение давления.

Медики рекомендуют любителям тонизирующих напитков отказаться от них. Это поможет нормализовать сон, упорядочить рацион и привести в порядок нервную систему. Почувствовать себя бодрее помогут, не хуже содержимого яркой банки, регулярные физические упражнения, пишет издание «Машины и Механизмы».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:16

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