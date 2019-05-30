Клиническое исследование подтвердило вред «энергетиков»
Производители «энергетиков», продвигая продукцию на рынок, позиционируют ее как безвредный для здоровья напиток. Однако клинические испытания доказывают обратное.
Энергетические напитки, пользующиеся особым спросом среди детей и подростков, обещают снять усталость, повысить концентрацию и улучшить физическое состояние. В стандартный набор компонентов, включенных состав продукта, входят экстракт женьшеня и гуараны, кофеин и таурин. Эти добавки бодрят при регулярном употреблении напитка.
Согласно данным исследования, в 2016 году «энергетики» предпочитали 1,5% подростков, около 5% людей в возрасте 20-39 лет и 1,2% респондентов от 40 до 59 лет. С каждым годом возрастает число любителей напитка, обращающихся за медицинской помощью. Вред продукта подтвердили клиническое исследование, проведенное специалистами Тихоокеанского университета в Стоктоне. Как выяснилось, регулярное употребление «энергетиков» вызывает привыкание и негативно отражается на здоровье сердца и сосудов, провоцирует повышение давления.
Медики рекомендуют любителям тонизирующих напитков отказаться от них. Это поможет нормализовать сон, упорядочить рацион и привести в порядок нервную систему. Почувствовать себя бодрее помогут, не хуже содержимого яркой банки, регулярные физические упражнения, пишет издание «Машины и Механизмы».
Энергетические напитки, пользующиеся особым спросом среди детей и подростков, обещают снять усталость, повысить концентрацию и улучшить физическое состояние. В стандартный набор компонентов, включенных состав продукта, входят экстракт женьшеня и гуараны, кофеин и таурин. Эти добавки бодрят при регулярном употреблении напитка.
Согласно данным исследования, в 2016 году «энергетики» предпочитали 1,5% подростков, около 5% людей в возрасте 20-39 лет и 1,2% респондентов от 40 до 59 лет. С каждым годом возрастает число любителей напитка, обращающихся за медицинской помощью. Вред продукта подтвердили клиническое исследование, проведенное специалистами Тихоокеанского университета в Стоктоне. Как выяснилось, регулярное употребление «энергетиков» вызывает привыкание и негативно отражается на здоровье сердца и сосудов, провоцирует повышение давления.
Медики рекомендуют любителям тонизирующих напитков отказаться от них. Это поможет нормализовать сон, упорядочить рацион и привести в порядок нервную систему. Почувствовать себя бодрее помогут, не хуже содержимого яркой банки, регулярные физические упражнения, пишет издание «Машины и Механизмы».
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:16