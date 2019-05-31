Экс-участница «Comedy Woman» Елена Борщева благодаря супругу похудела на 9 килограмм

По словам Елены Борщевой, ее муж консультирует многих звезд российского шоу-бизнеса, в числе которых и бывшие коллеги актрисы. Юшкевич разрабатывает индивидуальные программы и проводит тренировки. Сама актриса также выполняет все его рекомендации, отмечая, что супруг держит ее в ежовых рукавицах. Тем не менее, именно благодаря ему ей удалось похудеть, сбросив 9 килограммов.Также Борщева, отвечая на вопрос Аллы Довлатовой, рассказала о своем отношении к теме секса. По словам знаменитости, перед браком мужа необходимо «протестировать», а в ее случае интимная близость с Юшкевичем произошла на третьем свидании. К слову, супруги живут в браке 15 лет, а их союз считается одним из самых крепких и счастливых.