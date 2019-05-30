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Обновленный кроссовер Infiniti QX60 на рынке России предложат от 3,1 млн рублей

Японский бренд Infiniti в июне начинает продажи обновленного кроссовера QX60 на рынке России. Отечественные автолюбители смогут приобрести автомобиль, заплатив сумму от 3,145 млн до 3,975 млн рублей.
Обновленный кроссовер Infiniti QX60 на рынке России предложат от 3,1 млн рублей

Рестайлинговую версию машины предложат с двумя типами двигателя. В одной из комплектаций кроссовера появился бензиновый 3,5-литровый агрегат V6 на 286 л. с., в связке с полным приводом разгоняющий авто до первой «сотни» за 8,2 с. Второй вариант получил гибридную силовую установку, включающую 2,5-литровый «атмосферник» и электромотор.

Обновленный Infiniti QX60 в России представят в четырех модификациях Elegance, Elite, Premium, Hi-tech. В базовой версии кроссовер имеет системы кнопочного запуска двигателя и бесконтактного открытия двери, круиз-контроль, камеру заднего вида, мультимедиакомплекс InTouch с 8,0-дюймовым тачскрином. Более дорогие комплектации авто обзавелись премиальной медиасистемой BOSE с сабвуфером и 11-ю динамиками, задними и передними парктрониками, технологиями кругового обзора и аварийного торможения.

Стоимость нового кроссовера стартует от 3,145 млн рублей, а ТОП-вариант модели обойдется в сумму около 3,75 млн рублей. Продажи машины на рынке России начинаются в июне.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:54

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