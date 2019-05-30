Обновленный кроссовер Infiniti QX60 на рынке России предложат от 3,1 млн рублей





Рестайлинговую версию машины предложат с двумя типами двигателя. В одной из комплектаций кроссовера появился бензиновый 3,5-литровый агрегат V6 на 286 л. с., в связке с полным приводом разгоняющий авто до первой «сотни» за 8,2 с. Второй вариант получил гибридную силовую установку, включающую 2,5-литровый «атмосферник» и электромотор.Обновленный Infiniti QX60 в России представят в четырех модификациях Elegance, Elite, Premium, Hi-tech. В базовой версии кроссовер имеет системы кнопочного запуска двигателя и бесконтактного открытия двери, круиз-контроль, камеру заднего вида, мультимедиакомплекс InTouch с 8,0-дюймовым тачскрином. Более дорогие комплектации авто обзавелись премиальной медиасистемой BOSE с сабвуфером и 11-ю динамиками, задними и передними парктрониками, технологиями кругового обзора и аварийного торможения.Стоимость нового кроссовера стартует от 3,145 млн рублей, а ТОП-вариант модели обойдется в сумму около 3,75 млн рублей. Продажи машины на рынке России начинаются в июне.