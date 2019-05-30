Новый препарат защитил четырех обезьян от смертельного вируса





Вирус Нипах находится в списке самых опасных патогенов и распространяется с помощью плодовых летучих мышей, а также передается от человека к человеку. В 75% случаев зараженные умирают. Специалисты испытали препарат ремдесивир на четырех инфицированных обезьянах. Другие четыре животных, которые также были заражены, но не получали дозу инъекции, скончались.Больным представителям фауны препарат был введен в течение суток после заражения, а затем обезьяны получали ремдесивир на протяжении 12 дней. За животными наблюдали три месяца. Ученые во главе с Эмми де Вит обнаружили, что подопытные смогли справиться с патологией. Они планируют в дальнейшем тестировать лекарство с целью понять: будет ли оно эффективным для пациентов, зараженных больше 24 часов.