Новый препарат защитил четырех обезьян от смертельного вируса
В Национальном институте здоровья, филиала Министерства здравоохранения США, ученые успешно протестировали экспериментальное лекарство. Речь идет о новом препарате, защитившем четырех обезьян от самого смертельно-опасного вируса в мире под названием Нипах, сообщает Daily Mail.
Вирус Нипах находится в списке самых опасных патогенов и распространяется с помощью плодовых летучих мышей, а также передается от человека к человеку. В 75% случаев зараженные умирают. Специалисты испытали препарат ремдесивир на четырех инфицированных обезьянах. Другие четыре животных, которые также были заражены, но не получали дозу инъекции, скончались.
Больным представителям фауны препарат был введен в течение суток после заражения, а затем обезьяны получали ремдесивир на протяжении 12 дней. За животными наблюдали три месяца. Ученые во главе с Эмми де Вит обнаружили, что подопытные смогли справиться с патологией. Они планируют в дальнейшем тестировать лекарство с целью понять: будет ли оно эффективным для пациентов, зараженных больше 24 часов.
Вирус Нипах находится в списке самых опасных патогенов и распространяется с помощью плодовых летучих мышей, а также передается от человека к человеку. В 75% случаев зараженные умирают. Специалисты испытали препарат ремдесивир на четырех инфицированных обезьянах. Другие четыре животных, которые также были заражены, но не получали дозу инъекции, скончались.
Больным представителям фауны препарат был введен в течение суток после заражения, а затем обезьяны получали ремдесивир на протяжении 12 дней. За животными наблюдали три месяца. Ученые во главе с Эмми де Вит обнаружили, что подопытные смогли справиться с патологией. Они планируют в дальнейшем тестировать лекарство с целью понять: будет ли оно эффективным для пациентов, зараженных больше 24 часов.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:43