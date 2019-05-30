Светлана Бондарчук снялась в клипе "Клетка" с "Джейсоном Стэтхемом"

В комментарии к ролику знаменитость не стала вдаваться в подробности, сохраняя интригу. Бывшая жена Федора Бондарчука коротко написала: "Два волшебных дня". Согласно данным Telegram-канала "Только никому...", в съемках клипа принимали участие около 70 человек. Информации о музыкальной работе нет, но известно, что для на нее потратили немало финансов. "Действие происходит то во дворцах, то на натуре... разбили три машины, одну сожгли", - пишут авторы сообщения.В основе сюжета может быть личная драма знаменитости, полагают пользователи Сети. Героиня уличает своего возлюбленного в измене и устраивает ему "акты возмездия". В конце она встречает нового бойфренда, который намного моложе бывшего. Подписчики Светланы Бондарчук восхитились ее ролью и отметили, что один из персонажей "Клетки" напоминает Джейсона Стэтхема.