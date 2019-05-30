Дебют новых смартфонов Nokia ожидается 6 июня





Информация, какие устройства будут представлены миру, пока отсутствует. Предположительно, в Италии дебютируют аппараты среднего класса Nokia 5.2 и Nokia 6.2. Вторая модель, согласно слухам, получит 6,2-дюймовый дисплей Full HD+ с «дыркой» для фронтальной камеры. По непроверенным данным, смартфон построен на Snapdragon 632, имеет 6 ГБ ОЗУ, камеру с двумя датчиками на 16/5 Мп, АКБ на 3500 мА•ч. Управлять работой устройств будет предустановленная ОС Android 9 Pie.Не исключено, что на мероприятии в Милане HMD Global презентует и смартфон Nokia 2.2. Модель, замеченная в базе данных FCC США под серийным номером TA-1191, получила название в честь супергероя Marvel - Wasp («Оса»). Новинку с предположительными параметрами в 145,96x70,56, наделят 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.