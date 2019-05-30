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«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь рассказала о перенесенной операции по подтяжке лица

Недавно Дарья Пынзарь во время интервью призналась журналистам, что благодаря пластической операции сделала подтяжку лица и поделилась подробностями о перенесенном вмешательстве. Неделю назад медики сняли Даше повязку, и она впервые увидела результат.
«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь рассказала о перенесенной операции по подтяжке лица

Самая яркая экс-участница «Дом-2» рассказала, почему приняла решение касательно перемены во внешности. Пухлый подбородок беспокоил Дашу с 20 лет, а после родов ее лицо еще больше поправилось.

По словам Пынзарь, она пробовала различные косметические процедуры, однако эффект был минимальный и кратковременный. Пынзарь поняла, что единственный выход - операция. Доктор сначала пыталась отговорить Дашу, однако после осмотра согласилась, так как в нижней части подбородка была лишняя кожа.

«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь рассказала о перенесенной операции по подтяжке лица

По словам девушки, благодаря «ювелирной» работе итог был виден уже через три недели. Пынзарь отметила, что результатом довольна. Для звезды это уже вторая операция. 7 лет назад Даша увеличила грудь при помощи гелевых имплантов.

По ее словам, тогда реабилитация проходила в течение нескольких месяцев. Ей приходилось носить специальный бандаж, при этом придерживаться диеты. Дарья подчеркнула, что больше не будет изменять свою внешность.

«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь рассказала о перенесенной операции по подтяжке лица

«Испытала дикий страх», - подытожила Даша рассказ об операции по подтяжке лица.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 16:58

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