Ровер Curiosity обнаружил огромные залежи глины на Марсе
Ровер Curiosity обнаружил огромные залежи глины на Марсе в кратере Гейл на склонах горы Шарп, которые сформировались на дне древнего озера или водоема. Ученые NASA уверены, что данная находка в скором времени поможет им узнать причину исчезновения воды с поверхности Красной Планеты.
Ученые уверены, что кратер Гейл, где выполнял работу марсоход, ранее являлся огромным озером, которое к настоящему времени пересохло, а донные отложения сейчас покрывают кратер и гору Шапр. Чтобы подтвердить эту теорию ровер в течение полутора месяцев работал на данной территории, где обнаружил залежи глины, пробурив дыры в почве. После анализа образцов выяснилось, что химический состав этих осадочных пород оказался достаточно необычным. В них не было соединений железа, как в образцах, взятых на другой стороне склона горы Шарп. Более того, рядом с глиной располагаются запасы солей калия, происхождение которых ученым еще предстоит установить.
К слову, марсоход все это время не только бурил дыры и собирал образцы, роверу удалось запечатлеть облака над поверхностью Красной Планеты. Полученные снимки помогли ученым определить, на какой высоте они находятся, и как их образование связано со сменой сезонов.
Ученые уверены, что кратер Гейл, где выполнял работу марсоход, ранее являлся огромным озером, которое к настоящему времени пересохло, а донные отложения сейчас покрывают кратер и гору Шапр. Чтобы подтвердить эту теорию ровер в течение полутора месяцев работал на данной территории, где обнаружил залежи глины, пробурив дыры в почве. После анализа образцов выяснилось, что химический состав этих осадочных пород оказался достаточно необычным. В них не было соединений железа, как в образцах, взятых на другой стороне склона горы Шарп. Более того, рядом с глиной располагаются запасы солей калия, происхождение которых ученым еще предстоит установить.
К слову, марсоход все это время не только бурил дыры и собирал образцы, роверу удалось запечатлеть облака над поверхностью Красной Планеты. Полученные снимки помогли ученым определить, на какой высоте они находятся, и как их образование связано со сменой сезонов.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 01:07