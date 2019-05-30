Для смартфона Huawei P30 вышло обновление, улучшающее работу экрана
Для смартфона Huawei P30 вышло обновление, которое улучшает работу экрана. Технология получила название DC Dimming, а предназначена она для устранения мерцания дисплея при малой яркости.
В настоящее время большинство производителей смартфонов с OLED-экранами выпускают обновления прошивки, с целью использования технологии DC Dimming. В их числе теперь и гаджет Huawei P30. Размер обновления составляет 400 МБ, он предусматривает повышение скорости работы сканера для отпечатка пальца, а также активирует технологию DC Dimming с помощью переключателя в настройках смартфона.
Помимо этого разработчики обновления также исправили проблему с экраном, когда на нем отображались «аномальные» цвета.
Обновление доступно для пользователей из Китая, но эксперты уверены, что в скором времени оно выйдет за пределы страны.
В настоящее время большинство производителей смартфонов с OLED-экранами выпускают обновления прошивки, с целью использования технологии DC Dimming. В их числе теперь и гаджет Huawei P30. Размер обновления составляет 400 МБ, он предусматривает повышение скорости работы сканера для отпечатка пальца, а также активирует технологию DC Dimming с помощью переключателя в настройках смартфона.
Помимо этого разработчики обновления также исправили проблему с экраном, когда на нем отображались «аномальные» цвета.
Обновление доступно для пользователей из Китая, но эксперты уверены, что в скором времени оно выйдет за пределы страны.
Технологии
Добавил: Виктория Романовская Вчера, 23:05