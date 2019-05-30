Медики рассказали, кому нельзя есть клубнику





Фруктовая кислота, попадая в желудок, может раздражать его стенки, что приведет к болевым ощущениям. Также клубнику не стоит в большом количестве употреблять беременным женщинам, так как это может спровоцировать появление аллергии у ребенка в будущем. Опасность плод представляет и для самих аллергиков, а при появлении сыпи, зуда или жжения в горле таким людям следует обязательно обратиться в больницу.Тем не менее, клубника для большинства людей является крайне полезной, благодаря компонентам в ее составе. Медики напоминают, что чрезмерное употребление любого продукта может привести к ухудшению здоровья, поэтому во всем стоит знать меру.