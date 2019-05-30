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Медики рассказали, кому нельзя есть клубнику

Медики рассказали, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит есть клубнику. Опасность представляет фруктовая кислота, содержащаяся в ягодах.
Медики рассказали, кому нельзя есть клубнику

Фруктовая кислота, попадая в желудок, может раздражать его стенки, что приведет к болевым ощущениям. Также клубнику не стоит в большом количестве употреблять беременным женщинам, так как это может спровоцировать появление аллергии у ребенка в будущем. Опасность плод представляет и для самих аллергиков, а при появлении сыпи, зуда или жжения в горле таким людям следует обязательно обратиться в больницу.

Тем не менее, клубника для большинства людей является крайне полезной, благодаря компонентам в ее составе. Медики напоминают, что чрезмерное употребление любого продукта может привести к ухудшению здоровья, поэтому во всем стоит знать меру.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:38

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