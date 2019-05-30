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Ирина Ортман после ухода из «Тутси» стала больше времени уделять семье

Ирина Ортман, покинув коллектив «Тутси, крайне редко появляется на светских мероприятиях. Певица рассказала, после ухода из коллектива, она не пропала, как пишут СМИ, а начала заниматься сольной карьерой и стала больше времени уделять своей семье.
Ирина Ортман после ухода из «Тутси» стала больше времени уделять семье

В интервью для Teleprogramma.pro артистка призналась, что не любит суету шумных тусовок и предпочитает проводить свободные минуты в кругу близких людей. Ортман иногда делает исключение и выходит в свет в компании взрослой дочери супруга Лилии. Недавно они вместе посетили экспозицию Александра Васильева.

Знаменитость продолжает заниматься творчеством, дает концерты, записывает новые песни. 26 апреля артистка выпустила сборник «Только твоя», теперь готовит его вторую часть. Ортман принимает активное участие в благотворительных мероприятиях. Певица планирует профессиональную и общественную деятельность так, чтобы они не приносили ущерб ее личному времени.
Ирина Ортман после ухода из «Тутси» стала больше времени уделять семье

Экс-солистка «Тутси» уверена, без домашних питомцев жизнь была бы скучна. В доме звезды живет большая собака Нимба породы итальянская кане-корсо. Артистка каждые выходные выбирается на прогулку с животным. Знаменитость старается никогда не унывать, называя секретом хорошего настроения оптимистичный взгляд на мир. Певица считает, вопреки трудностям, следует ко всему относиться с юмором, больше улыбаться и избегать бесполезных споров.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:25

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