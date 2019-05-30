АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона на пластику

Экс-участник телешоу «Дом-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона рублей на пластику. Выяснилось, что телезнаменитость решил лечь на стол к пластическому хирургу только для того, чтобы стать еще более популярным в Соединенных Штатах Америки и России.
Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона на пластику

Не секрет, что Алессандро несколько лет назад пошел на весьма серьезный шаг и перебрался на постоянное местожительство в Америку. За это время, по словам Матераццо, он понял, что добиться признания в Штатах под силу только целеустремленным и по-настоящему привлекательным людям. Оказывается, что именно поэтому звезда «Дома-2» решился на пластику.

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Матераццо, в котором он заявил, что обратился в ту же клинику, в которой не так давно делал зубы прославленный российский музыкант Сергей Шнуров.

«Только вот Шнуров говорил, что потратил на данную процедуру 250 тысяч долларов, а стоит она в пять раз дешевле», - заявил Алессандро.


Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона на пластику

Как стало известно, сначала экс-участник «Дома-2» сделал зубы, а уже потом пластику. За свое преображение Матераццо пришлось заплатить 3 миллиона рублей.

Также Алессандро признался, что готов пожертвовать многим, чтобы достичь тех высот, которые в свое время он поставил перед собой. Отметим, что на сегодняшний день Матераццо является руководителем своего транспортного предприятия, а также работает с известным продюсером «DJ KHALED».

К слову, результаты пластики Алессандро пообещал продемонстрировать уже в средине осени текущего года, сообщает Starhit.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Башкирии при пожаре в жилом доме
Обновленный кроссовер Infiniti QX60 на
Новый препарат защитил четырех обезьян
Дебют новых смартфонов Nokia ожидается
Ирина Ортман после ухода из «Тутси»
Компания Suzuki презентовала в РФ
Ученые отправят на Луну лазерную
«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо
Счастливая Айза Анохина мечтает о
Ученые рассказали о возможной причине
Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл
Jaguar объявил цены на обновленный
В Башкирии в ДТП погиб 66-летний
Компания Bose представила наушники
Станислав Садальский напомнил о
Ученые: Употребление черники снижает
Ксения Бородина купила 18 билетов на
Кубань планирует наращивать экспорт
Эксперты рассказали, что нужно знать
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Просмотреть все новости