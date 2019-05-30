Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона на пластику
Экс-участник телешоу «Дом-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона рублей на пластику. Выяснилось, что телезнаменитость решил лечь на стол к пластическому хирургу только для того, чтобы стать еще более популярным в Соединенных Штатах Америки и России.
Не секрет, что Алессандро несколько лет назад пошел на весьма серьезный шаг и перебрался на постоянное местожительство в Америку. За это время, по словам Матераццо, он понял, что добиться признания в Штатах под силу только целеустремленным и по-настоящему привлекательным людям. Оказывается, что именно поэтому звезда «Дома-2» решился на пластику.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Матераццо, в котором он заявил, что обратился в ту же клинику, в которой не так давно делал зубы прославленный российский музыкант Сергей Шнуров.
Как стало известно, сначала экс-участник «Дома-2» сделал зубы, а уже потом пластику. За свое преображение Матераццо пришлось заплатить 3 миллиона рублей.
Также Алессандро признался, что готов пожертвовать многим, чтобы достичь тех высот, которые в свое время он поставил перед собой. Отметим, что на сегодняшний день Матераццо является руководителем своего транспортного предприятия, а также работает с известным продюсером «DJ KHALED».
К слову, результаты пластики Алессандро пообещал продемонстрировать уже в средине осени текущего года, сообщает Starhit.
Не секрет, что Алессандро несколько лет назад пошел на весьма серьезный шаг и перебрался на постоянное местожительство в Америку. За это время, по словам Матераццо, он понял, что добиться признания в Штатах под силу только целеустремленным и по-настоящему привлекательным людям. Оказывается, что именно поэтому звезда «Дома-2» решился на пластику.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Матераццо, в котором он заявил, что обратился в ту же клинику, в которой не так давно делал зубы прославленный российский музыкант Сергей Шнуров.
«Только вот Шнуров говорил, что потратил на данную процедуру 250 тысяч долларов, а стоит она в пять раз дешевле», - заявил Алессандро.
Как стало известно, сначала экс-участник «Дома-2» сделал зубы, а уже потом пластику. За свое преображение Матераццо пришлось заплатить 3 миллиона рублей.
Также Алессандро признался, что готов пожертвовать многим, чтобы достичь тех высот, которые в свое время он поставил перед собой. Отметим, что на сегодняшний день Матераццо является руководителем своего транспортного предприятия, а также работает с известным продюсером «DJ KHALED».
К слову, результаты пластики Алессандро пообещал продемонстрировать уже в средине осени текущего года, сообщает Starhit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:52