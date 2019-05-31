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Виктория Исакова рассказала трогательную историю о своей дочери

Актриса Виктория Исакова не любит рассказывать и показывать свою личную жизнь, а не так давно поклонники узнали, что у нее есть маленькая дочь. Недавно артистка опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала трогательную историю о своей дочери.
Виктория Исакова рассказала трогательную историю о своей дочери

Осенью 2018 года популярная актриса объявила, что воспитывает свою дочку. С того момента она даже добавила некоторые фото в социальных сетях, где запечатлена с наследницей, но лицо у девочки закрыто.

В честь 1 июня - дня защиты детей, Виктория Исакова выложила трогательный пост, который посвятила своей дочери и всем подписчикам. В нем она попросила фанатов поучаствовать в социальном проекте защиты детей, которые нуждаются в помощи. Так же она написала про свои эмоции материнства и воспитания. Исакова рассказала, что ее дочь боится взрослеть и говорит, что это страшно. Актриса, не зная, что ответить дочке, решила ее крепко обнять и ничего не говорить. После этой ситуации она поняла: ребенку нужна любовь и забота, помощь и поддержка. По ее мнению, тогдаребенок перестанет бояться всех перемен и трудностей.



 
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Добавил: Никольская Мария Сегодня, 00:06

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