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В Башкирии в ДТП погиб 66-летний водитель скутера

Сегодня, 30 мая, в Башкирии случилось смертельное ДТП. Автомобиль столкнулся со скутером, в результате чего 66-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте.
В Башкирии в ДТП погиб 66-летний водитель скутера

Стало известно, что около 12 часов дня в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП. Мужчина из города Уфы, которому было 64 года, был в иномарке Daewoo Nexia и в тот момент, когда авто выезжало на главную дорогу, водитель не заметил скутер (марки Hors Motors) и не пропустил его. В результате они столкнулись, водитель мототранспорта скончался почти сразу до приезда медицинской помощи. На момент смерти ему было 66 лет.

Сейчас ведется расследования и выясняются все подробности данного происшествия. На месте аварии работают медики и сотрудники дорожной полиции. Очевидцы рассказали, что после столкновения водитель скутера все еще был жив.



 
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Происшествия
Добавил: Никольская Мария Сегодня, 16:08

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