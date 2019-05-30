В Башкирии в ДТП погиб 66-летний водитель скутера





Стало известно, что около 12 часов дня в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП. Мужчина из города Уфы, которому было 64 года, был в иномарке Daewoo Nexia и в тот момент, когда авто выезжало на главную дорогу, водитель не заметил скутер (марки Hors Motors) и не пропустил его. В результате они столкнулись, водитель мототранспорта скончался почти сразу до приезда медицинской помощи. На момент смерти ему было 66 лет.Сейчас ведется расследования и выясняются все подробности данного происшествия. На месте аварии работают медики и сотрудники дорожной полиции. Очевидцы рассказали, что после столкновения водитель скутера все еще был жив.