Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева потеряла надежду выйти замуж

34-летняя артистка не верит, что когда-либо выйдет замуж и побывает невестой не только на фотосессиях или в сценариях. Надежда Сысоева призналась, что каждый из её бывших возлюбленных говорил, что она просто хотела надеть кольцо и красивое платье. Актриса не видит в этом ничего плохого и не поймет, как это может озадачивать. Сысоева считает, что исполнить мечту любимого человека, сказав важные слова и надев на палец кольцо в каком-то красивом месте, очень просто.Отметим, что 10 июля звезде «Comedy Woman» исполнится 35 лет. Именно эта дата навевает на грустные мысли, поскольку она до сих пор не замужем. Однако поклонники Сысоевой убеждены, что всему свое время и её счастье ещё впереди. Некоторые постарались разубедить актрису, написав, что в браке ничего хорошего нет. Нашлись и мужчины, которые откликнулись на слова Надежды Сысоевой и, признавшись в любви, предложили ей руку и сердце.