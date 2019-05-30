Ксения Бородина купила 18 билетов на самолет компании «Аэрофлот»

«Мне еще очень нравится, когда мне говорят: «Ксюшечка, вы за третьим пойдете?» Знаете что?! «за третьим пойдете?» У нас реально и так Бангладеш, как я называю! Просто огромное количество... Мамы, папы, дети, няни... Туда, обратно, туда... Потом прилетели-улетели... Вообщем, я не представляю по поводу «за третьим пойдете?» Куда уже? Мы уже можем, как отдельная группа летать!» - обратилась Бородина к фанатам.



