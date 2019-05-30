Ксения Бородина купила 18 билетов на самолет компании «Аэрофлот»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина купила 18 билетов на самолет компании «Аэрофлот». По словам телезнаменитости, второй месяц лета для ее семейства будет очень насыщенным.
Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram несколько свежих Stories, которые заинтересовали многочисленных ее подписчиков. Дело в том, что в одном из коротких роликов Ксения заявила, что ей пришлось потратить 1,5 часа на покупку билетов на самолет компании «Аэрофлот».
Звезда «Дома-2» не стала уточнять, куда именно она покупала билеты, но указала на то, что третьего ребенка они с супругом явно пока не могут планировать.
Нужно сказать, что Ксения отметила, что 18 билетов на самолет будут использованы не сразу, а в разные даты июля.
К слову, по всей видимости, некоторые недоброжелатели Бородиной не стали прислушиваться к объяснениям телеведущей «Дома-2» относительно покупки 18 билетов на самолет и буквально накинулись на Ксюшу с заявлениями, что она «зажралась». По мнению хейтеров, знаменитость выкупила «пол самолета», чтобы не лететь с «холопами».
Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram несколько свежих Stories, которые заинтересовали многочисленных ее подписчиков. Дело в том, что в одном из коротких роликов Ксения заявила, что ей пришлось потратить 1,5 часа на покупку билетов на самолет компании «Аэрофлот».
Звезда «Дома-2» не стала уточнять, куда именно она покупала билеты, но указала на то, что третьего ребенка они с супругом явно пока не могут планировать.
«Мне еще очень нравится, когда мне говорят: «Ксюшечка, вы за третьим пойдете?» Знаете что?! «за третьим пойдете?» У нас реально и так Бангладеш, как я называю! Просто огромное количество... Мамы, папы, дети, няни... Туда, обратно, туда... Потом прилетели-улетели... Вообщем, я не представляю по поводу «за третьим пойдете?» Куда уже? Мы уже можем, как отдельная группа летать!» - обратилась Бородина к фанатам.
Нужно сказать, что Ксения отметила, что 18 билетов на самолет будут использованы не сразу, а в разные даты июля.
К слову, по всей видимости, некоторые недоброжелатели Бородиной не стали прислушиваться к объяснениям телеведущей «Дома-2» относительно покупки 18 билетов на самолет и буквально накинулись на Ксюшу с заявлениями, что она «зажралась». По мнению хейтеров, знаменитость выкупила «пол самолета», чтобы не лететь с «холопами».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:27