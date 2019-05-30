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Ксения Бородина купила 18 билетов на самолет компании «Аэрофлот»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина купила 18 билетов на самолет компании «Аэрофлот». По словам телезнаменитости, второй месяц лета для ее семейства будет очень насыщенным.
Ксения Бородина купила 18 билетов на самолет компании «Аэрофлот»

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram несколько свежих Stories, которые заинтересовали многочисленных ее подписчиков. Дело в том, что в одном из коротких роликов Ксения заявила, что ей пришлось потратить 1,5 часа на покупку билетов на самолет компании «Аэрофлот».

Звезда «Дома-2» не стала уточнять, куда именно она покупала билеты, но указала на то, что третьего ребенка они с супругом явно пока не могут планировать.

«Мне еще очень нравится, когда мне говорят: «Ксюшечка, вы за третьим пойдете?» Знаете что?! «за третьим пойдете?» У нас реально и так Бангладеш, как я называю! Просто огромное количество... Мамы, папы, дети, няни... Туда, обратно, туда... Потом прилетели-улетели... Вообщем, я не представляю по поводу «за третьим пойдете?» Куда уже? Мы уже можем, как отдельная группа летать!» - обратилась Бородина к фанатам.


Ксения Бородина купила 18 билетов на самолет компании «Аэрофлот»

Нужно сказать, что Ксения отметила, что 18 билетов на самолет будут использованы не сразу, а в разные даты июля.

К слову, по всей видимости, некоторые недоброжелатели Бородиной не стали прислушиваться к объяснениям телеведущей «Дома-2» относительно покупки 18 билетов на самолет и буквально накинулись на Ксюшу с заявлениями, что она «зажралась». По мнению хейтеров, знаменитость выкупила «пол самолета», чтобы не лететь с «холопами».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:27

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