Ученые отправят на Луну лазерную 3D-печать





Уникальная лазерная система 3D-печати, получившая название «Moonrise», весит всего 3 килограмма. Планируется, что новое изобретение будет изучать осадочный грунт Луны, который можно эксплуатировать вместо строительного материала, чтобы не транспортировать его с Земли. На данный момент ученые экспериментируют на голубой планете, поскольку для создания «лунной обстановки» нужно изобрести аналог лунному грунту. Также лазерную 3D-печать следует оборудовать соответствующей защитой, прежде чем доставить систему на спутник. Попав на Луну, новое изобретение начнет переплавлять осадочный грунт, чтобы изменить «строительный материал» к определенным формам. Весь этот процесс будет запечатлен с помощью камер высокого разрешения.Стоит отметить, что «Moonrise» будет установлена на лунный автомобиль, который будет готов в 2021 г. Многие космические компании давно планируют «возвести» долгосрочные станции на Луне, однако транспортировка нужных материалов несет огромные материальные затраты.