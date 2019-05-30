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Ученые отправят на Луну лазерную 3D-печать

Ученые из Laser Zentrum Hannover (LZH) и Institute of Space Systems (IRAS) Брауншвейгского технического университета отправят на Луну лазерную 3D-печать. Это устройство позволит рассмотреть вариации взведения жилых строений для будущих колоний на спутнике Земли.
Ученые отправят на Луну лазерную 3D-печать

Уникальная лазерная система 3D-печати, получившая название «Moonrise», весит всего 3 килограмма. Планируется, что новое изобретение будет изучать осадочный грунт Луны, который можно эксплуатировать вместо строительного материала, чтобы не транспортировать его с Земли. На данный момент ученые экспериментируют на голубой планете, поскольку для создания «лунной обстановки» нужно изобрести аналог лунному грунту. Также лазерную 3D-печать следует оборудовать соответствующей защитой, прежде чем доставить систему на спутник. Попав на Луну, новое изобретение начнет переплавлять осадочный грунт, чтобы изменить «строительный материал» к определенным формам. Весь этот процесс будет запечатлен с помощью камер высокого разрешения.

Стоит отметить, что «Moonrise» будет установлена на лунный автомобиль, который будет готов в 2021 г. Многие космические компании давно планируют «возвести» долгосрочные станции на Луне, однако транспортировка нужных материалов несет огромные материальные затраты.



 
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Наука
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 17:07

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