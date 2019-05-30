Ученые: Употребление черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
В Университете Восточной Англии ученые выяснили, что частое употребление черники существенно снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. О пользе ягоды для организма человека стало известно после проведенного исследования, пишет Daily Mail.
В рамках научной работы специалисты оценивали влияние черники на людей, страдающих от избыточного веса. Участники исследования ежедневно на протяжение шести месяцев употребляли лиофилизированный (высушенный особым способом) продукт. Как оказалось, одна чашка черники в день улучшала сосудистую функцию и жесткость сосудистой стенки. Это позволяет минимизировать риск проблем с сердцем на 12-15%.
По мнению специалистов, ягода имеет такие полезные свойства благодаря высокому содержанию антоцианов. Последние ответственны за синий и красный цвет в ягодах и фруктах, и благотворно воздействуют на работу многих органов.
В рамках научной работы специалисты оценивали влияние черники на людей, страдающих от избыточного веса. Участники исследования ежедневно на протяжение шести месяцев употребляли лиофилизированный (высушенный особым способом) продукт. Как оказалось, одна чашка черники в день улучшала сосудистую функцию и жесткость сосудистой стенки. Это позволяет минимизировать риск проблем с сердцем на 12-15%.
По мнению специалистов, ягода имеет такие полезные свойства благодаря высокому содержанию антоцианов. Последние ответственны за синий и красный цвет в ягодах и фруктах, и благотворно воздействуют на работу многих органов.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:36