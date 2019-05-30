Ученые: Употребление черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний





В рамках научной работы специалисты оценивали влияние черники на людей, страдающих от избыточного веса. Участники исследования ежедневно на протяжение шести месяцев употребляли лиофилизированный (высушенный особым способом) продукт. Как оказалось, одна чашка черники в день улучшала сосудистую функцию и жесткость сосудистой стенки. Это позволяет минимизировать риск проблем с сердцем на 12-15%.По мнению специалистов, ягода имеет такие полезные свойства благодаря высокому содержанию антоцианов. Последние ответственны за синий и красный цвет в ягодах и фруктах, и благотворно воздействуют на работу многих органов.