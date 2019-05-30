АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Ученые: Употребление черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

В Университете Восточной Англии ученые выяснили, что частое употребление черники существенно снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. О пользе ягоды для организма человека стало известно после проведенного исследования, пишет Daily Mail.

Ученые: Употребление черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

В рамках научной работы специалисты оценивали влияние черники на людей, страдающих от избыточного веса. Участники исследования ежедневно на протяжение шести месяцев употребляли лиофилизированный (высушенный особым способом) продукт. Как оказалось, одна чашка черники в день улучшала сосудистую функцию и жесткость сосудистой стенки. Это позволяет минимизировать риск проблем с сердцем на 12-15%.

По мнению специалистов, ягода имеет такие полезные свойства благодаря высокому содержанию антоцианов. Последние ответственны за синий и красный цвет в ягодах и фруктах, и благотворно воздействуют на работу многих органов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о возможной причине
Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл
Jaguar объявил цены на обновленный
В Башкирии в ДТП погиб 66-летний
Компания Bose представила наушники
Станислав Садальский напомнил о
Ученые: Употребление черники снижает
Ксения Бородина купила 18 билетов на
Кубань планирует наращивать экспорт
Эксперты рассказали, что нужно знать
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Певец Alekseev тяжело переживает разрыв
В прямом эфире NASA из космоса заметили
Будучи в браке с Дакотой Влад
Медики предупреждают об увеличении
Аделина Сотникова отправилась отдыхать
Компания Rokid презентовала гарнитуру
Виктория Дайнеко пошутила над Сашей
Молодежь в РФ при поиске работы чаще
Специалисты разработали рекомендации по
Александр Ревва начал работу над
Просмотреть все новости