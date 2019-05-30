АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл постановки клипа «Не плачь»

Российская певица, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, Ольга Серябкина вызвала ажиотаж новым клипом на песню «Не плачь». В своем Instagram-аккаунте бывшая участница женской поп-группы «Serebro» объяснила смысл постановки.
Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл постановки клипа «Не плачь»

34-летняя артистка ответила на вопросы поклонников о том, что символизировала стая собак, которые в начале клипа были привязаны к стоящей у обочины фуре, а ближе к финалу свободно неслись по дороге. MOLLY объяснила фанатам, что псы означают страх, а в постановке животные бегут, когда сама певица становится свободной.

Отметим, что сцена с собаками появилась в клипе после того, как Серябкина увидела вещий сон. По словам певицы, во сне она убегала от стаи бойцовых псов. Заглянув с утра в сонник, MOLLY не поверила своим глазам. «Слава Богу, все уже позади! Не буду вдаваться в подробности, главное, что я начала верить в существование вещих снов», - написала артистка.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о возможной причине
Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл
Jaguar объявил цены на обновленный
В Башкирии в ДТП погиб 66-летний
Компания Bose представила наушники
Станислав Садальский напомнил о
Ученые: Употребление черники снижает
Ксения Бородина купила 18 билетов на
Кубань планирует наращивать экспорт
Эксперты рассказали, что нужно знать
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Певец Alekseev тяжело переживает разрыв
В прямом эфире NASA из космоса заметили
Будучи в браке с Дакотой Влад
Медики предупреждают об увеличении
Аделина Сотникова отправилась отдыхать
Компания Rokid презентовала гарнитуру
Виктория Дайнеко пошутила над Сашей
Молодежь в РФ при поиске работы чаще
Специалисты разработали рекомендации по
Александр Ревва начал работу над
Просмотреть все новости