Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл постановки клипа «Не плачь»
Российская певица, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, Ольга Серябкина вызвала ажиотаж новым клипом на песню «Не плачь». В своем Instagram-аккаунте бывшая участница женской поп-группы «Serebro» объяснила смысл постановки.
34-летняя артистка ответила на вопросы поклонников о том, что символизировала стая собак, которые в начале клипа были привязаны к стоящей у обочины фуре, а ближе к финалу свободно неслись по дороге. MOLLY объяснила фанатам, что псы означают страх, а в постановке животные бегут, когда сама певица становится свободной.
Отметим, что сцена с собаками появилась в клипе после того, как Серябкина увидела вещий сон. По словам певицы, во сне она убегала от стаи бойцовых псов. Заглянув с утра в сонник, MOLLY не поверила своим глазам. «Слава Богу, все уже позади! Не буду вдаваться в подробности, главное, что я начала верить в существование вещих снов», - написала артистка.
34-летняя артистка ответила на вопросы поклонников о том, что символизировала стая собак, которые в начале клипа были привязаны к стоящей у обочины фуре, а ближе к финалу свободно неслись по дороге. MOLLY объяснила фанатам, что псы означают страх, а в постановке животные бегут, когда сама певица становится свободной.
Отметим, что сцена с собаками появилась в клипе после того, как Серябкина увидела вещий сон. По словам певицы, во сне она убегала от стаи бойцовых псов. Заглянув с утра в сонник, MOLLY не поверила своим глазам. «Слава Богу, все уже позади! Не буду вдаваться в подробности, главное, что я начала верить в существование вещих снов», - написала артистка.
ШоуБиз
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 16:25