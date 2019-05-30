Ученые открыли новое свойство онкогена MYC





Группа исследователей из онкологического центра Memorial Sloan Kettering совместно с коллегами из других научных учреждений проанализировала типы мРНК, транслируемые рибосомами в структурах злокачественного образования с низким и высоким уровнем онкогена. Как выяснилось, повышенное количество MYC стимулирует передачу определенного набора матричной рибонуклеиновой кислоты, кодирующего компоненты дыхательных путей, позволяющие митохондриям вырабатывать энергию.Ученые заметили, в отсутствие MYC белки SRSF1 и RBM42 могут связываться с мРНК и блокировать их трансляцию рибосомами. При повышенном уровне онкогена данные структуры действуют противоположным образом. В результате MYC способствует продуцированию энергии, ускоряющей развитие клеток лимфомы, и влияет на количество мРНК, что ведет к образованию удлиненной или укороченной версий CD19, теряющих основные свойства.Специалисты планируют разобраться, как MYC регулирует различные аспекты производства белка в раковых клетках. Это поможет разрабатывать более эффективные методы борьбы с онкологическим заболеванием.