Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
Американские специалисты обнаружили неизвестные свойства мощного онкогена, ответственного за развитие почти полумиллиона новых случаев онкологии в США ежегодно. Недавнее исследование доказало влияние MYC на эффективность и качество продуцирования белка в клетках лимфомы, стимулирующего их быстрый рост и изменяющего восприимчивость к иммунотерапии.
Группа исследователей из онкологического центра Memorial Sloan Kettering совместно с коллегами из других научных учреждений проанализировала типы мРНК, транслируемые рибосомами в структурах злокачественного образования с низким и высоким уровнем онкогена. Как выяснилось, повышенное количество MYC стимулирует передачу определенного набора матричной рибонуклеиновой кислоты, кодирующего компоненты дыхательных путей, позволяющие митохондриям вырабатывать энергию.
Ученые заметили, в отсутствие MYC белки SRSF1 и RBM42 могут связываться с мРНК и блокировать их трансляцию рибосомами. При повышенном уровне онкогена данные структуры действуют противоположным образом. В результате MYC способствует продуцированию энергии, ускоряющей развитие клеток лимфомы, и влияет на количество мРНК, что ведет к образованию удлиненной или укороченной версий CD19, теряющих основные свойства.
Специалисты планируют разобраться, как MYC регулирует различные аспекты производства белка в раковых клетках. Это поможет разрабатывать более эффективные методы борьбы с онкологическим заболеванием.
Группа исследователей из онкологического центра Memorial Sloan Kettering совместно с коллегами из других научных учреждений проанализировала типы мРНК, транслируемые рибосомами в структурах злокачественного образования с низким и высоким уровнем онкогена. Как выяснилось, повышенное количество MYC стимулирует передачу определенного набора матричной рибонуклеиновой кислоты, кодирующего компоненты дыхательных путей, позволяющие митохондриям вырабатывать энергию.
Ученые заметили, в отсутствие MYC белки SRSF1 и RBM42 могут связываться с мРНК и блокировать их трансляцию рибосомами. При повышенном уровне онкогена данные структуры действуют противоположным образом. В результате MYC способствует продуцированию энергии, ускоряющей развитие клеток лимфомы, и влияет на количество мРНК, что ведет к образованию удлиненной или укороченной версий CD19, теряющих основные свойства.
Специалисты планируют разобраться, как MYC регулирует различные аспекты производства белка в раковых клетках. Это поможет разрабатывать более эффективные методы борьбы с онкологическим заболеванием.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:33