АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Ученые открыли новое свойство онкогена MYC

Американские специалисты обнаружили неизвестные свойства мощного онкогена, ответственного за развитие почти полумиллиона новых случаев онкологии в США ежегодно. Недавнее исследование доказало влияние MYC на эффективность и качество продуцирования белка в клетках лимфомы, стимулирующего их быстрый рост и изменяющего восприимчивость к иммунотерапии.
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC

Группа исследователей из онкологического центра Memorial Sloan Kettering совместно с коллегами из других научных учреждений проанализировала типы мРНК, транслируемые рибосомами в структурах злокачественного образования с низким и высоким уровнем онкогена. Как выяснилось, повышенное количество MYC стимулирует передачу определенного набора матричной рибонуклеиновой кислоты, кодирующего компоненты дыхательных путей, позволяющие митохондриям вырабатывать энергию.

Ученые заметили, в отсутствие MYC белки SRSF1 и RBM42 могут связываться с мРНК и блокировать их трансляцию рибосомами. При повышенном уровне онкогена данные структуры действуют противоположным образом. В результате MYC способствует продуцированию энергии, ускоряющей развитие клеток лимфомы, и влияет на количество мРНК, что ведет к образованию удлиненной или укороченной версий CD19, теряющих основные свойства.

Специалисты планируют разобраться, как MYC регулирует различные аспекты производства белка в раковых клетках. Это поможет разрабатывать более эффективные методы борьбы с онкологическим заболеванием.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Певец Alekseev тяжело переживает разрыв
В прямом эфире NASA из космоса заметили
Будучи в браке с Дакотой Влад
Медики предупреждают об увеличении
Аделина Сотникова отправилась отдыхать
Компания Rokid презентовала гарнитуру
Виктория Дайнеко пошутила над Сашей
Молодежь в РФ при поиске работы чаще
Специалисты разработали рекомендации по
Александр Ревва начал работу над
Загрязненный воздух вредит эндокринной
Ученые продолжают изучение феномена
Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер
Шпагат Анастасии Волочковой внесен в
Владимир Зеленский отреагировал на
Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован
Пропавший с телеэкранов Сергей
В Башкирии мужчина убил семилетнюю
Педиатры: Чтение вслух может повлиять
Александр Головин не будет играть в
Просмотреть все новости