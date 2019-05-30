Алена Савкина призналась, что Илья Яббаров пишет ей письма и звонит каждое утро
Молодая мама Алена Савкина (Рапунцель-младшая) призналась поклонникам, что возобновила общение с отцом своего 3-месячного наследника. По словам длинноволосой красавицы, Илья Яббаров начал писать ей письма и не только в социальных сетях.
Прошло уже несколько недель после того, как Яббаров в сопровождении на то время своей любимой девушки Риты Ларченко покинул телепроект «Спаси свою любовь», однако о мужчине по-прежнему не прекращают говорить. А все потому, что Илья наконец-таки начал делать первые шаги, чтобы не только помириться с Аленой, но и ежедневно видеться с новорожденным сыном Богданом.
Как утверждает звезда «Дома-2», она очень часто общается с бывшим избранником, несмотря даже на то, что сейчас они с наследником находятся не в столице. Также Алена поспешила рассказать поклонникам о письмах, которые ей пишет Илья.
По словам Савкиной, на данный момент она общается с тем самым Яббаровым, в которого несколько месяцев назад влюбилась. Алена отмечает, что Илья снова стал искренним и добрым по отношению к сыну Богдану и к ней.
Оказывается, что сейчас молодая мама даже вспоминает все те хорошие моменты, которые ее связывали с Ильей в начале их отношений. Алена призналась, что каждое утро она общается с экс-возлюбленным, который звонит ей, чтобы поговорить на различные темы.
Более того, Яббаров снова стал романтиком и пишет Рапунцель письма, причем не только в Instagram. Впрочем, Алена не стала рассекречивать содержание писем и лишь указала на то, что это слишком личное, пишет Novosti-Dom2.
Прошло уже несколько недель после того, как Яббаров в сопровождении на то время своей любимой девушки Риты Ларченко покинул телепроект «Спаси свою любовь», однако о мужчине по-прежнему не прекращают говорить. А все потому, что Илья наконец-таки начал делать первые шаги, чтобы не только помириться с Аленой, но и ежедневно видеться с новорожденным сыном Богданом.
Как утверждает звезда «Дома-2», она очень часто общается с бывшим избранником, несмотря даже на то, что сейчас они с наследником находятся не в столице. Также Алена поспешила рассказать поклонникам о письмах, которые ей пишет Илья.
По словам Савкиной, на данный момент она общается с тем самым Яббаровым, в которого несколько месяцев назад влюбилась. Алена отмечает, что Илья снова стал искренним и добрым по отношению к сыну Богдану и к ней.
Оказывается, что сейчас молодая мама даже вспоминает все те хорошие моменты, которые ее связывали с Ильей в начале их отношений. Алена призналась, что каждое утро она общается с экс-возлюбленным, который звонит ей, чтобы поговорить на различные темы.
Более того, Яббаров снова стал романтиком и пишет Рапунцель письма, причем не только в Instagram. Впрочем, Алена не стала рассекречивать содержание писем и лишь указала на то, что это слишком личное, пишет Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:32