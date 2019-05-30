АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Алена Савкина призналась, что Илья Яббаров пишет ей письма и звонит каждое утро

Молодая мама Алена Савкина (Рапунцель-младшая) призналась поклонникам, что возобновила общение с отцом своего 3-месячного наследника. По словам длинноволосой красавицы, Илья Яббаров начал писать ей письма и не только в социальных сетях.
Алена Савкина призналась, что Илья Яббаров пишет ей письма и звонит каждое утро

Прошло уже несколько недель после того, как Яббаров в сопровождении на то время своей любимой девушки Риты Ларченко покинул телепроект «Спаси свою любовь», однако о мужчине по-прежнему не прекращают говорить. А все потому, что Илья наконец-таки начал делать первые шаги, чтобы не только помириться с Аленой, но и ежедневно видеться с новорожденным сыном Богданом.

Как утверждает звезда «Дома-2», она очень часто общается с бывшим избранником, несмотря даже на то, что сейчас они с наследником находятся не в столице. Также Алена поспешила рассказать поклонникам о письмах, которые ей пишет Илья.

По словам Савкиной, на данный момент она общается с тем самым Яббаровым, в которого несколько месяцев назад влюбилась. Алена отмечает, что Илья снова стал искренним и добрым по отношению к сыну Богдану и к ней.

Алена Савкина призналась, что Илья Яббаров пишет ей письма и звонит каждое утро

Оказывается, что сейчас молодая мама даже вспоминает все те хорошие моменты, которые ее связывали с Ильей в начале их отношений. Алена призналась, что каждое утро она общается с экс-возлюбленным, который звонит ей, чтобы поговорить на различные темы.

Более того, Яббаров снова стал романтиком и пишет Рапунцель письма, причем не только в Instagram. Впрочем, Алена не стала рассекречивать содержание писем и лишь указала на то, что это слишком личное, пишет Novosti-Dom2.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Певец Alekseev тяжело переживает разрыв
В прямом эфире NASA из космоса заметили
Будучи в браке с Дакотой Влад
Медики предупреждают об увеличении
Аделина Сотникова отправилась отдыхать
Компания Rokid презентовала гарнитуру
Виктория Дайнеко пошутила над Сашей
Молодежь в РФ при поиске работы чаще
Специалисты разработали рекомендации по
Александр Ревва начал работу над
Загрязненный воздух вредит эндокринной
Ученые продолжают изучение феномена
Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер
Шпагат Анастасии Волочковой внесен в
Владимир Зеленский отреагировал на
Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован
Пропавший с телеэкранов Сергей
В Башкирии мужчина убил семилетнюю
Педиатры: Чтение вслух может повлиять
Александр Головин не будет играть в
Просмотреть все новости