АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Счастливая Айза Анохина мечтает о наушниках

Айза Анохина рассказала поклонникам о своем состоянии. Блогер с безразличием относится к происходящему вокруг, оставаясь счастливой и мечтая о детских наушниках.

Счастливая Айза Анохина мечтает о наушниках

В личном блоге в Instagram бывшая супруга рэпера Гуфа призналась, что хотела написать что-нибудь о произошедших событиях в российской столице, но после нескольких строк передумала и удалила текст. Сейчас Айза Анохина пребывает в таком состоянии, когда посторонние мнения и новости уже не волнуют. Знаменитость счастлива, находясь вместе со своей семьей и занимаясь любимой работой. Единственное о чем мечтает сейчас Анохина - это новые детские наушники и кондитерские изделия. Звезда отечественного шоу-бизнеса могла бы себя побаловать сладким, но на этой неделе превысила лимит употребления тортов.

Пользователи оценили пост кумира. Они отметили: такие "не банальные" тексты очень приятно читать и поблагодарили Анохину за то, что умеет заряжать позитивом на весь день. Большинство комментаторов оставили множество комплиментов в адрес блогера, обратив внимание на ее стройную фигуру. Некоторые фолловеры уверены: экс-жене Гуфа не помешает сладкое, ведь ее тело "идеальное".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Башкирии при пожаре в жилом доме
Обновленный кроссовер Infiniti QX60 на
Новый препарат защитил четырех обезьян
Дебют новых смартфонов Nokia ожидается
Ирина Ортман после ухода из «Тутси»
Компания Suzuki презентовала в РФ
Ученые отправят на Луну лазерную
«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо
Счастливая Айза Анохина мечтает о
Ученые рассказали о возможной причине
Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл
Jaguar объявил цены на обновленный
В Башкирии в ДТП погиб 66-летний
Компания Bose представила наушники
Станислав Садальский напомнил о
Ученые: Употребление черники снижает
Ксения Бородина купила 18 билетов на
Кубань планирует наращивать экспорт
Эксперты рассказали, что нужно знать
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Просмотреть все новости