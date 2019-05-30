Счастливая Айза Анохина мечтает о наушниках

В личном блоге в Instagram бывшая супруга рэпера Гуфа призналась, что хотела написать что-нибудь о произошедших событиях в российской столице, но после нескольких строк передумала и удалила текст. Сейчас Айза Анохина пребывает в таком состоянии, когда посторонние мнения и новости уже не волнуют. Знаменитость счастлива, находясь вместе со своей семьей и занимаясь любимой работой. Единственное о чем мечтает сейчас Анохина - это новые детские наушники и кондитерские изделия. Звезда отечественного шоу-бизнеса могла бы себя побаловать сладким, но на этой неделе превысила лимит употребления тортов.Пользователи оценили пост кумира. Они отметили: такие "не банальные" тексты очень приятно читать и поблагодарили Анохину за то, что умеет заряжать позитивом на весь день. Большинство комментаторов оставили множество комплиментов в адрес блогера, обратив внимание на ее стройную фигуру. Некоторые фолловеры уверены: экс-жене Гуфа не помешает сладкое, ведь ее тело "идеальное".