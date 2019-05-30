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Станислав Садальский напомнил о преждевременной смерти Елены Майоровой

В социальной сети Instagram Станислав Садальский решил напомнить о преждевременной смерти Елены Майоровой. Также артист сообщил, что сегодня у актрисы день рождения.

Станислав Садальский напомнил о преждевременной смерти Елены Майоровой

Станислав Садальский часто публикует информацию о российских знаменитостях. Несколько часов назад он показал фото Елены Майоровой. В комментарии к посту артист написал, что о смерти актрисы ходило много слухов. Некоторые люди из окружения Елены Майоровой были уверены, что с ней произошел несчастный случай, у полиции была другая версия. Станислав Садальский считает, что знаменитость морально убили. Артист вспомнил, что она очень любила театр, в котором выступала и готова была отстаивать его честь даже кулаками.

Станислав Садальский напомнил о преждевременной смерти Елены Майоровой

Также Станислав Садальский рассказал о некоторых ролях актрисы и о том, что сегодня ее день рождения. Подписчиков артиста весьма озадачил его новый пост. Многие поблагодарили его за правду и признались, что не знали о тяжелой судьбе актрисы. Другие начали вспоминать фильмы, в которых играла Елена Майорова и сожалеть о ее преждевременной смерти.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:45

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