Станислав Садальский напомнил о преждевременной смерти Елены Майоровой

Станислав Садальский часто публикует информацию о российских знаменитостях. Несколько часов назад он показал фото Елены Майоровой. В комментарии к посту артист написал, что о смерти актрисы ходило много слухов. Некоторые люди из окружения Елены Майоровой были уверены, что с ней произошел несчастный случай, у полиции была другая версия. Станислав Садальский считает, что знаменитость морально убили. Артист вспомнил, что она очень любила театр, в котором выступала и готова была отстаивать его честь даже кулаками.Также Станислав Садальский рассказал о некоторых ролях актрисы и о том, что сегодня ее день рождения. Подписчиков артиста весьма озадачил его новый пост. Многие поблагодарили его за правду и признались, что не знали о тяжелой судьбе актрисы. Другие начали вспоминать фильмы, в которых играла Елена Майорова и сожалеть о ее преждевременной смерти.