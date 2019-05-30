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Кубань планирует наращивать экспорт сгущенного молока

В планах Кубани - увеличение к 2024 году поставок сельскохозяйственной продукции за границу на сумму порядка $3,8 млрд. Регион намерен наращивать экспорт не только за счет зерна, но и продуктов переработки таких, как сгущенное молоко.
Кубань планирует наращивать экспорт сгущенного молока

На сегодняшний день Краснодарский край наладил поставку его и других молочных изделий в 17 государств, включая Китай, Грузию, Болгарию, Германию, Тайвань, Израиль. В 2018 году объем экспорта мороженого и сгущенки отечественного производства превысил 440 тонн. Предприниматели из Кубани имеют огромные резервы для увеличения производства сгущенного молока, тогда как в Европе данный продукт в дефиците.

Один из заводов региона, где в минувшем году провели модернизацию, нарастил мощность изготовления сладостей в два раза. Новое оборудование позволяет выпускать до 24 000 банок сгущенки и 36 000 порций мороженого в час. Эксперты считают, что Евросоюз можно рассматривать, наряду с Китаем, как перспективный рынок сбыта российской молочной продукции, пишут «Аргументы недели».



 
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Экономика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:18

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