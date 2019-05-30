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Эксперты рассказали, что нужно знать при покупке восстановленного iPhone

Эксперты рассказали, что пользователям следует знать при покупке восстановленного iPhone. Изначально нужно проверить специальные индексы, указывающие на характеристики смартфона.

Эксперты рассказали, что нужно знать при покупке восстановленного iPhone

Специалисты сообщают, что буква «M» добавляется в спецификацию только нового iPhone, который не проходил обмен или восстановление. Смартфоны с «F» проходили процедуру восстановления, «N» обозначает, что проводилась замена гаджета в сервисном центре, а буква «P» говорит о том, что iPhone прошел персонализацию. Специалисты отмечают, что «F» указывает на то, что в смартфоне уже проведены все замены и его можно покупать. Также следует проверить на корпусе и в настройках соответствие IMEI, его можно увидеть, набрав комбинацию *#06#. Следует обратить внимание на дисплей, в его верхней части стекло должно плотно прилегать к корпусной панели.

Перед покупкой iPhone необходимо проверить качество камеры, работу вспышки, диктофона, помощника Siri и системы навигации. Также стоит обратить внимание на модуль LTE и сканер отпечатка пальца.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

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