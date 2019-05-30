Эксперты рассказали, что нужно знать при покупке восстановленного iPhone





Специалисты сообщают, что буква «M» добавляется в спецификацию только нового iPhone, который не проходил обмен или восстановление. Смартфоны с «F» проходили процедуру восстановления, «N» обозначает, что проводилась замена гаджета в сервисном центре, а буква «P» говорит о том, что iPhone прошел персонализацию. Специалисты отмечают, что «F» указывает на то, что в смартфоне уже проведены все замены и его можно покупать. Также следует проверить на корпусе и в настройках соответствие IMEI, его можно увидеть, набрав комбинацию *#06#. Следует обратить внимание на дисплей, в его верхней части стекло должно плотно прилегать к корпусной панели.Перед покупкой iPhone необходимо проверить качество камеры, работу вспышки, диктофона, помощника Siri и системы навигации. Также стоит обратить внимание на модуль LTE и сканер отпечатка пальца.