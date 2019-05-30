Эксперты назвали лучшие продукты для очистки кишечника





Медицинские работники рассказали, что на данный момент одной из наиболее распространенных болезней является рак толстой кишки. Высокая смертность от этого заболевания наблюдается в том случае, когда недуг диагностируется на поздней стадии. Чтобы уменьшить риски рака толстой кишки, специалисты рекомендуют очищать кишечник при помощи диеты с большим содержанием клетчатки. Натуральные волокна избавляют человеческий организм от различных токсинов и химических веществ. В рацион следует добавить листовые овощи, авокадо, яблоки, различные орехи, пшеницу, овес, зерно, отруби, рис и изделия из цельных злаков.Также в очистке кишечника помогут ягоды асаи, которые являются хорошими антиоксидантами. Их употребляют во время лечения или профилактики ряда заболеваний толстой кишки. Специалисты напоминают, что из этих ягод также делают соки, а на основе экстракта выпускают витаминные таблетки.