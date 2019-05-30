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Эксперты назвали лучшие продукты для очистки кишечника

Эксперты рассказали о диете, которая необходима при очистке кишечника. Специалисты сообщили, что заболевания пищеварительной системы зависят, как от качества, так и от пользы употребляемых продуктов.
Эксперты назвали лучшие продукты для очистки кишечника

Медицинские работники рассказали, что на данный момент одной из наиболее распространенных болезней является рак толстой кишки. Высокая смертность от этого заболевания наблюдается в том случае, когда недуг диагностируется на поздней стадии. Чтобы уменьшить риски рака толстой кишки, специалисты рекомендуют очищать кишечник при помощи диеты с большим содержанием клетчатки. Натуральные волокна избавляют человеческий организм от различных токсинов и химических веществ. В рацион следует добавить листовые овощи, авокадо, яблоки, различные орехи, пшеницу, овес, зерно, отруби, рис и изделия из цельных злаков.

Также в очистке кишечника помогут ягоды асаи, которые являются хорошими антиоксидантами. Их употребляют во время лечения или профилактики ряда заболеваний толстой кишки. Специалисты напоминают, что из этих ягод также делают соки, а на основе экстракта выпускают витаминные таблетки.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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