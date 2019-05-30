Мария Кравченко пожаловалась на нелегкую женскую судьбу

Кравченко опубликовала в своем в Instagram-аккаунте новый пост, в котором пофилософствовала о том, как тяжело в современном мире приходится женщинам. Современные веяния эмансипации предоставили женщинам возможность действовать наравне с мужчинами, но при этом обязанности, которые считались чисто женскими, никто формально не отменял. То есть к былой нагрузке внутрисемейного характера представительницам прекрасного пола была добавлена социальная.Артистка отмечает, что помимо работы женщинам приходится рожать детей, сидеть на диетах, следить за красотой, посещая разного рода и сомнительного удовольствия процедуры. Кравченко вынуждена проявлять стойкость, чтобы с достоинством преодолеть все жизненные препятствия. Как и многие люди, артистка пребывает в постоянной спешке и больше всего мечтает выспаться.Подписчицы тоже посетовали на недостаток времени: «Жизнь - это движение вперёд! Остановишься и все обогнали», «Сон вообще наглый. Постоянно лезет со своими предложениями в самый неподходящий момент».