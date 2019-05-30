Овечкин поделился мнением о бронзе российской сборной
Форвард сборной России Александр Овечкин дал интервью, в котором поделился своим мнением по поводу третьего места, занятого командой на чемпионате мира. Спортсмен считает, что лучше бронза, чем серебро.
В ходе своего интервью для издания "Аргументы недели" Овечкин поделился с журналистами своими переживаниями. Он рассказал, что команда ехала на чемпионат за золотом. К сожалению, что-то пошло не по плану. Однако спортсмен не винит никого в таком результате, поскольку вся команда выкладывалась на максимум. Также нельзя назвать легким и поединок за бронзу. Чехи дали достойную борьбу российской команде.
Александр Овечкин считает, что лучше бронза, чем серебро, поскольку тогда не так досадно. Команда боролась и сделала все возможное. Также спортсмен поделился мнением по поводу прихода нового поколения на следующий ЧМ по хоккею. Он считает не важным, кто будет представлять Россию, главное результат, поэтому он не против привлечения молодых хоккеистов в большой спорт.
В ходе своего интервью для издания "Аргументы недели" Овечкин поделился с журналистами своими переживаниями. Он рассказал, что команда ехала на чемпионат за золотом. К сожалению, что-то пошло не по плану. Однако спортсмен не винит никого в таком результате, поскольку вся команда выкладывалась на максимум. Также нельзя назвать легким и поединок за бронзу. Чехи дали достойную борьбу российской команде.
Александр Овечкин считает, что лучше бронза, чем серебро, поскольку тогда не так досадно. Команда боролась и сделала все возможное. Также спортсмен поделился мнением по поводу прихода нового поколения на следующий ЧМ по хоккею. Он считает не важным, кто будет представлять Россию, главное результат, поэтому он не против привлечения молодых хоккеистов в большой спорт.
Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:42