АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

"Это не стыдно": Рита Дакота рекомендует девушкам посещать секс-тренинги

Популярная российская певица Маргарита Герасимович, известная многим как Рита Дакота, в в личном блоге Instagram рассказала о своем отношении к секс-тренингам. Артистка активно ходит на такие занятия и рекомендует девушкам не стесняться, а "развивать сексуальную сторону жизни".

"Это не стыдно": Рита Дакота рекомендует девушкам посещать секс-тренинги

В посте певица призналась, что после рождения дочери Мии медики порекомендовали ей занятия вумфитом - методом естественной нагрузки на мышцы влагалища. Рита Дакота решила последовать этому совету. Она "прокачивает энергетически свой дом секса", изучает тантру и другие практики. У знаменитости дома есть множество секс-игрушек, а "те самые мышцы" она качает целый день.

Дакота не понимает, почему подобные посты и посещения секс-тренингов так смущают многих девушек. Исполнительница делает акцент на важности "прокачки себя в сексе". "Это не стыдно", - пишет поп-звезда. По ее словам, стыдно комплексовать из-за мнения общественности.

После развода с певцом Владом Соколовским звезда эстрады не встретила любимого человека. Певица полностью отдается работе и своей маленькой дочери.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Певец Alekseev тяжело переживает разрыв
В прямом эфире NASA из космоса заметили
Будучи в браке с Дакотой Влад
Медики предупреждают об увеличении
Аделина Сотникова отправилась отдыхать
Компания Rokid презентовала гарнитуру
Виктория Дайнеко пошутила над Сашей
Молодежь в РФ при поиске работы чаще
Специалисты разработали рекомендации по
Александр Ревва начал работу над
Загрязненный воздух вредит эндокринной
Ученые продолжают изучение феномена
Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер
Шпагат Анастасии Волочковой внесен в
Владимир Зеленский отреагировал на
Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован
Пропавший с телеэкранов Сергей
В Башкирии мужчина убил семилетнюю
Педиатры: Чтение вслух может повлиять
Александр Головин не будет играть в
Просмотреть все новости