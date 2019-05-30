"Это не стыдно": Рита Дакота рекомендует девушкам посещать секс-тренинги
Популярная российская певица Маргарита Герасимович, известная многим как Рита Дакота, в в личном блоге Instagram рассказала о своем отношении к секс-тренингам. Артистка активно ходит на такие занятия и рекомендует девушкам не стесняться, а "развивать сексуальную сторону жизни".
В посте певица призналась, что после рождения дочери Мии медики порекомендовали ей занятия вумфитом - методом естественной нагрузки на мышцы влагалища. Рита Дакота решила последовать этому совету. Она "прокачивает энергетически свой дом секса", изучает тантру и другие практики. У знаменитости дома есть множество секс-игрушек, а "те самые мышцы" она качает целый день.
Дакота не понимает, почему подобные посты и посещения секс-тренингов так смущают многих девушек. Исполнительница делает акцент на важности "прокачки себя в сексе". "Это не стыдно", - пишет поп-звезда. По ее словам, стыдно комплексовать из-за мнения общественности.
После развода с певцом Владом Соколовским звезда эстрады не встретила любимого человека. Певица полностью отдается работе и своей маленькой дочери.
В посте певица призналась, что после рождения дочери Мии медики порекомендовали ей занятия вумфитом - методом естественной нагрузки на мышцы влагалища. Рита Дакота решила последовать этому совету. Она "прокачивает энергетически свой дом секса", изучает тантру и другие практики. У знаменитости дома есть множество секс-игрушек, а "те самые мышцы" она качает целый день.
Дакота не понимает, почему подобные посты и посещения секс-тренингов так смущают многих девушек. Исполнительница делает акцент на важности "прокачки себя в сексе". "Это не стыдно", - пишет поп-звезда. По ее словам, стыдно комплексовать из-за мнения общественности.
После развода с певцом Владом Соколовским звезда эстрады не встретила любимого человека. Певица полностью отдается работе и своей маленькой дочери.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:23