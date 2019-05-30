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Яна Рудковская возмущена «вторжением в личное пространство» летающих над домом дронов

Яна Рудковская в личном Instagram-профиле пожаловалась на «вторжением в личное пространство» журналистов, запускающих над ее домом дроны. Своими действиями представители СМИ, возмутилась продюсер, переходят границы дозволенного.
Яна Рудковская возмущена «вторжением в личное пространство» летающих над домом дронов

Рудковская в силу своей деятельности является публичной персоной и привыкла к чрезмерному вниманию публики и прессы. Однако знаменитость раскритиковала попытки работников СМИ проникнуть в личное пространство ее семьи. Над домом продюсера все чаще летают дроны, оснащенные видеоаппаратурой. Звезда не понимает, кому доставляет удовольствие наблюдать за их с Евгением Плющенко жизнью с высоты птичьего полета и расписывать подробности их быта.

Как отметила Рудковская, люди «любят подглядывать в замочные скважины», но всему должен быть предел. Запуск беспилотных аппаратов над частной территорией невероятно возмутил продюсера. Она пригрозила, если еще раз заметит над домом дрон, будет сбивать его (в ее семье все неплохо стреляют), а на владельца устройства подаст в суд.
Яна Рудковская возмущена «вторжением в личное пространство» летающих над домом дронов

Знаменитость пообещала начать развенчивать мифы о себе и своих близких в разделе историй личного Instagram-аккаунта и подарила фанатам «позитивное фото из сада», где запечатлена с сыном Александром. Поклонники поддержали Рудковскую, выразив негодование из-за незаконных действий сотрудников СМИ. Многие посоветовали журналистам довольствоваться информацией о звездном семействе, поступающей из «первых уст».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:05

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