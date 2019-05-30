На продажу выставлен автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска стоимостью 36 тысяч долларов





Классический автомобиль приобрел тормоза от StopTech и койловеры наземного управления. Также на эксклюзивном BMW E30 M3 установлено рычаги Е36, 17-дюймовые черные диски и новые амортизаторы на задней части подвески. Кроме этого собственник авто совершил еще ряд мелких тюнинговых решений, которые улучшили модель.Подобные транспортные средства пользуются популярностью у коллекционеров. Начальная стоимость этого шедевра немецкого автопрома составляет 36 тысяч долларов. Не исключено, что в ходе проведения торгов цена автомобиля значительно увеличится.