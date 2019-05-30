На продажу выставлен автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска стоимостью 36 тысяч долларов
На продажу выставили автомобиль немецкого автопроизводителя BMW E30 M3 1989 года, который оценили в 36 тысяч долларов. Транспортное средство немного модифицировано и имеет пробег в 150 тысяч километров.
Классический автомобиль приобрел тормоза от StopTech и койловеры наземного управления. Также на эксклюзивном BMW E30 M3 установлено рычаги Е36, 17-дюймовые черные диски и новые амортизаторы на задней части подвески. Кроме этого собственник авто совершил еще ряд мелких тюнинговых решений, которые улучшили модель.
Подобные транспортные средства пользуются популярностью у коллекционеров. Начальная стоимость этого шедевра немецкого автопрома составляет 36 тысяч долларов. Не исключено, что в ходе проведения торгов цена автомобиля значительно увеличится.
Классический автомобиль приобрел тормоза от StopTech и койловеры наземного управления. Также на эксклюзивном BMW E30 M3 установлено рычаги Е36, 17-дюймовые черные диски и новые амортизаторы на задней части подвески. Кроме этого собственник авто совершил еще ряд мелких тюнинговых решений, которые улучшили модель.
Подобные транспортные средства пользуются популярностью у коллекционеров. Начальная стоимость этого шедевра немецкого автопрома составляет 36 тысяч долларов. Не исключено, что в ходе проведения торгов цена автомобиля значительно увеличится.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:56