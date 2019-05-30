Ученые продолжают изучение феномена «шаровая молния»





Около 10 лет назад ученый заявил, что атмосферное явление, получившее название «шаровая молния», это рикошетирование фотонов внутри воздушного пузыря. Специалист изучил сообщения очевидцев о наблюдениях за «огненным шаром» размером с виноградину, часто появляющимся в середине грозы. Он движется на небольшом расстоянии над землей примерно 10 секунд, после чего бесшумно исчезает. По некоторой информации, эти образования проходят сквозь стеклянную панель закрытого окна, после исчезновения оставляя за собой запах серы.Не так давно в Китае удар шаровой молнии зафиксировал спектрограф, что позволило экспертам изучить ее электромагнитный спектр. По мнению инженера Кентерберийского университета Джона Абрахамсона, образование может являться результатом испаренного материала земли, толкаемого ударной волной воздуха. Другие специалисты считают это «дрейфующим» скоплением отталкивающих заряд ионов.Идея Торчигина основана на способности любой частицы поглощать и испускать электромагнитное излучение, вызывающей отдачу, называемой силой Абрахама-Лоренца. Свет, распространяющийся от удара молнии, вызывает при этом колебания. Оптические силы вспышки могут увеличиться при «правильных условиях», включающих создание тонкого слоя воздуха, преломляющего свет обратно на себя. Выталкивающиеся частицы, концентрируя фотоны, образуют долгоживущий пузырь.Теория российского специалиста не имеет точных научных обоснований, и к ней возникает много вопросов. Однако мировое сообщество ученых пока рассматривает эту гипотезу о природе шаровой молнии» как наиболее вероятную и намерено изучить ее более глубоко с применением моделирования.