Будучи в браке с Дакотой Влад Соколовский предлагал Марьяне Ро заняться сексом





Как пояснила Марьяна Ро, ей тогда было 18 лет и она только набирала популярность. Влад Соколовский написал ей сообщение в социальной сети Instagram, на которое она не ответила. Однако он снова ей писал, предлагая встретиться с весьма прямыми намеками на секс. Блогер так и не согласилась на его предложение, после чего певец перестал её тревожить. Ро подметила, что тогда Соколовский еще перебывал в браке с Дакотой.Сейчас Марьяна Ро встречается с репером Face. Они не афишируют свои отношения и редко публикуют общие фото. Как сказала Ивлеева, она также не любит выставлять напоказ личную жизнь, и не понимает людей, которые так делают.