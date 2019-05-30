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Будучи в браке с Дакотой Влад Соколовский предлагал Марьяне Ро заняться сексом

Недавно популярный блогер Марьяна Ро дала интервью YouTube-каналу AgentShow, который ведет Анастасия Ивлеева. Во время общения Ро призналась, что Влад Соколовский, пребывая в браке с Дакотой, предлагал ей интимную связь, однако она отказала.
Будучи в браке с Дакотой Влад Соколовский предлагал Марьяне Ро заняться сексом

Как пояснила Марьяна Ро, ей тогда было 18 лет и она только набирала популярность. Влад Соколовский написал ей сообщение в социальной сети Instagram, на которое она не ответила. Однако он снова ей писал, предлагая встретиться с весьма прямыми намеками на секс. Блогер так и не согласилась на его предложение, после чего певец перестал её тревожить. Ро подметила, что тогда Соколовский еще перебывал в браке с Дакотой.

Сейчас Марьяна Ро встречается с репером Face. Они не афишируют свои отношения и редко публикуют общие фото. Как сказала Ивлеева, она также не любит выставлять напоказ личную жизнь, и не понимает людей, которые так делают.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:20

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