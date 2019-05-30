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Специалисты разработали рекомендации по снижению стресса для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

Неокрепшая психика подростков в период итоговых экзаменов подвергается большому стрессу. Они испытывают давление со стороны учителей и родителей и, кроме всего прочего, еще и сами немало волнуются. Психологи дали несколько советов для тех, кто собирается сдавать ЕГЭ или ОГЭ.
Специалисты разработали рекомендации по снижению стресса для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

Прежде всего специалисты рекомендуют правильно подготовиться к экзаменам. Для этого сперва необходимо навести порядок на рабочем месте и составить план занятий. Неплохо было бы определить в какое время дня легче всего даются умственные нагрузки, чтобы запланировать подготовку именно на этот период. Психологи рекомендуют начинать с самой сложной темы. Занятия необходимо чередовать с отдыхом. Также рекомендуется структурировать материал, используя таблицы и схемы. Последний день перед экзаменом специалисты советуют уделить отдыху.

На самом экзамене следует сосредоточиться, отстраниться от окружающих. Перед тем, как вписать ответ, лучше дважды подумать над его правильностью. Начинать лучше с легких вопросов, переходя к более сложным, над ответом на которые придется дополнительно подумать. Следует обратить внимание на то, чтобы дочитывать задание до конца. Как правило, вопросы не связаны между собой, потому способы решения у них скорее всего разные. Обязательно стоит проверить написанное, чтобы исключить явные ошибки.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:24

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