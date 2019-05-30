Специалисты разработали рекомендации по снижению стресса для сдающих ЕГЭ и ОГЭ





Прежде всего специалисты рекомендуют правильно подготовиться к экзаменам. Для этого сперва необходимо навести порядок на рабочем месте и составить план занятий. Неплохо было бы определить в какое время дня легче всего даются умственные нагрузки, чтобы запланировать подготовку именно на этот период. Психологи рекомендуют начинать с самой сложной темы. Занятия необходимо чередовать с отдыхом. Также рекомендуется структурировать материал, используя таблицы и схемы. Последний день перед экзаменом специалисты советуют уделить отдыху.На самом экзамене следует сосредоточиться, отстраниться от окружающих. Перед тем, как вписать ответ, лучше дважды подумать над его правильностью. Начинать лучше с легких вопросов, переходя к более сложным, над ответом на которые придется дополнительно подумать. Следует обратить внимание на то, чтобы дочитывать задание до конца. Как правило, вопросы не связаны между собой, потому способы решения у них скорее всего разные. Обязательно стоит проверить написанное, чтобы исключить явные ошибки.