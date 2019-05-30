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Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер от пагубного пристрастия к алкоголю

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук поделилась с преданными поклонниками горькой историей своего семейства. По словам длинноволосой красавицы, ее отец скончался от пагубного пристрастия к горячительным напиткам.

Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер от пагубного пристрастия к алкоголю

Не так давно Пинчук призналась подписчикам, что временами пьет в одиночестве и ничего не видит в этом плохого, ведь только так, наедине с собой, она может проанализировать свое поведение, окружающих, а также сделать выводы. Впрочем, мало кто из фанатов Ирины ожидал, что брюнетке тяга к спиртным напиткам передалась по наследству.

Как стало известно, отец звезды «Дома-2» в свое время очень любил крепкие напитки, из-за чего родители Ирины и решили развестись. По словам Пинчук, родитель купил себе за городом домик, куда и перебрался на постоянное местожительство, а им с матерью оставил квартиру в Унече.

Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер от пагубного пристрастия к алкоголю

Также брюнетка сообщила, что на сегодняшний день ее родителя уже нет в живых. По всей видимости, именно поэтому она не стала утаивать от фанатов настоящую причину кончины своего отца. Выяснилось, что мужчина умер от пагубного пристрастия к горячительным напиткам.

Как утверждает Пинчук, отец самостоятельно выбрал эту дорогу и никто, даже ее мать, не мог помочь ему. Нужно сказать, что сейчас интернет-пользователи очень обеспокоены за будущее экс-участницы «Дома-2» и советуют Ирине задуматься на тему того, что подобные проблемы могут в дальнейшем появиться и у нее, если она, в конечном счете, не поймет, что пить в одиночестве не является нормальным, сообщает Novosti-Dom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:00

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